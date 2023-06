Najúspešnejšia mládežnícka sezóna florbalistov AS Trenčín v histórii

Na túto sezónu si budú florbalisti AS Trenčín pamätať ešte dlho. Šesť medailí v piatich kategóriách zo záverečných podujatí Slovenského zväzu florbalu plus jedno štvrté miesto sú skvelou ukážkou koncepčnej práce s mládežou a zanietenosti hráčov, trénerov, rodičov a fanúšikov.

Dovedna 11 mládežníckych tímov dokázalo v ôsmich prípadoch zakončiť sezónu na záverečnom podujatí florbalového zväzu, v ktorom sa hralo o medaily.

Úspešné prípravky

V kategóriách prípraviek išlo o turnaje mládeže, na ktoré sa z celého Slovenska mohol prihlásiť akýkoľvek klub, ktorý sa zúčastnil aj regionálnej ligovej sezóny, v ktorej sa ale výsledky a skóre zo zápasov neuvádzali. Na samotnom podujatí sa už hralo o cenné kovy.

„S práve skončenou sezónou v mladšej prípravke som spokojný. Dopadla výrazne nad moje očakávania. Minulú sezónu sa nám podarilo byť majstrami Slovenska a z toho družstva nám končili všetci hráči okrem dvoch. Presunuli sa vekom do staršej prípravky. Začali sme teda od septembra prakticky pracovať s úplne novým družstvom a hráčmi. Absolútnym vyvrcholením sezóny je turnaj mládeže, kde sme tento rok obsadili nepopulárne štvrté miesto. Pre mňa, vzhľadom na priemerný vek družstva, však malo cenu zlata.

Hráči odovzdali zo seba všetko, čo sa za celý rok naučili, a pridali neskutočnú bojovnosť a chuť víťaziť. Čo ma však najviac prekvapilo a potešilo, bol tímový duch, ktorý v takomto mladom veku vytvorili. Za to určite patrí aj veľká vďaka rodičom, ktorí na tom mali tiež kus práce, povedal tréner mladšej prípravky Juraj Matejka.

Tréner bieleho tímu staršej prípravky Michal Prno sa vyjadril: „Práve končiacu sezónu staršej prípravky hodnotím ako veľmi vyťaženú. Chlapcov posunula v ich rozvoji významne. Okrem ligovej súťaže, kde sme mali prvú časť sezóny v hre dva tímy a v druhej časti sezóny dokonca tri tímy, sme odohrali aj turnaje v Otrokoviciach a v Brne. Nezabudnuteľné ostanú aj prípravné miniturnaje s Vítkovicami (doma aj vonku). Trojdňový záverečný turnaj mládeže bieleho tímu hodnotím ako veľkú jazdu fantastického kolektívu kamarátov, ktorí si odnášajú striebro a nezabudnuteľné spomienky.“

Tréner červeného tímu staršej prípravky Juraj Matejka: „Záverečné podujatie hodnotím, samozrejme, veľmi pozitívne. Deti získali množstvo skúseností do ich ďalšej florbalovej cesty. Veľká vďaka patrí každému hráčovi či už z družstva bielych, červených, alebo aj hráčov, ktorí sa na turnaj nedostali. Ani jeden hráč by bez druhého nebol tam, kde je. Len zdravá konkurencia nás posúva ďalej a som rád, že v tejto kategórii bola konkurencia naozaj veľmi silná. Nakoniec však treba vyzdvihnúť aj výkony rodičov v hľadisku, ktorí nás neustále hnali vpred. Ďakujeme!“

Medailové žatvy

Od mladších a starších žiakov až po dorastencov išlo o trojdenné majstrovstvá Slovenska, na ktoré bolo nutné sa výsledkovo kvalifikovať na základe regionálnych zápasov v základnej časti a následne v nadstavbe.

Tréner mladších žiakov Lukáš Kuzl: „Do sezóny s touto kategóriou som vstupoval bez očakávaní a s rešpektom. Vedel som, že to bude pre mňa z časového hľadiska náročné, keďže to nebola jediná kategória, s ktorou som počas sezóny pracoval. Týmto by som sa chcel poďakovať všetkým rodičom za podporu nielen počas turnaja, ale počas celej sezóny. Poďakovanie patrí aj tým, ktorí sa záverečného turnaja nezúčastnili, boli dôležitou súčasťou tímu v rámci tréningového procesu a často sa podieľali na víťazstvách, ktoré nás posunuli na republikový šampionát. Na záver asi len toľko, že to bola skvelá sezóna, aj keď miestami hektická a náročná, ale stálo to za to a deti mi veľmi prirástli k srdcu.“

Tréner starších žiakov Peter Klapita: „Títo chalani sú nesmierne šikovní a pracovití, a ak by som rátal všetky zahraničné turnaje, na ktorých boli a aj si z nich priniesli medaily, kempy a prípravné zápasy, ktoré absolvujú so mnou a pridám k tomu u niektorých aj zápasy za staršiu kategóriu, dostaneme sa možno na číslo 60. Toľko zápasov títo borci odohrajú za sezónu a z toho je viac ako 15 medzinárodných. To sa niekde musí prejaviť.

Tým, že na Slovensku dlhodobo patríme k špičke, rozhodli sme sa už dávnejšie ísť cestou medzinárodných konfrontácií. Úspech na majstrovstvách Slovenska je aj zásluhou môjho kolegu Paťa Meliša, bez neho by som bol ja ako tréner a celé AS Trenčín polovičné.

Jeho znalosti hráčov a hlavne tvorba zostáv sú pre mňa nenahraditeľné a jeho prístup a zodpovednosť mi vždy imponovali. Je pre mňa mentorom a jeho prácu si budem navždy obrovsky vážiť. Tituly, víťazstvá a množstvo úspechov našich mládežníckych florbalistov sú z veľkej časti jeho zásluhou.“

Tréner červeného družstva dorastencov Lukáš Kuzl: „Do turnaja sme vstupovali so zdravým sebavedomím a odhodlaním pobiť sa o čo najlepší výsledok.

Vedeli sme však, že nás čaká ťažký turnaj a náročné boje už v základnej skupine. Chalanom patrí obrovská vďaka za to, čo predviedli na ihrisku počas celého turnaja, aj napriek tomu, že si myslím, že si zaslúžili vyhrať, no športový osud to chcel inak, dosiahli obrovský úspech a ja verím, že postupom času si to uvedomia a budú si dosiahnutý výsledok ceniť.“

Tréner bieleho tímu dorastencov Patrik Meliš: „Máme za sebou úspešnú sezónu, ktorá bola výborne zakončená, a ja som na všetkých našich hráčov hrdý, lebo ukázali, čo je kolektívna hra a svojou húževnatosťou sa dopracovali až na vrchol. Vidieť, že naši hráči postupne počas celej sezóny nachádzajú svoju cestu, výkonnostne rastú a systematickou prácou upevňujeme herné prvky, taktiku, a tak sa všetky získané zručnosti vedia úspešne zúročiť.

Zápasy na turnaji mládeže ukázali, že naši hráči vedia predať, čo je v nich, od kolektívneho ducha až po výborný kombinačný florbal s dobrou útočnou fázou aj zodpovednou obranou. Progres hráčov za sezónu je zjavný, očakávania boli naplnené a verím, že ďalšou kondičnou a taktickou prípravou budú naše výkony ďalej pozitívne rásť.“

Juniorská celoročná celoslovenská dlhodobá súťaž o majstra Slovenska, kde bojovalo dvanásť najlepších celkov z celého Slovenska, už funguje podobne ako extraliga mužov na báze zápasov v základnej časti a play-off, pričom v nej Trenčania získali historickú striebornú medailu.

Tréner juniorov Patrik Bulko: „Chalani urobili počas sezóny progres, to bez diskusie. Nielen hráčsky, ale i osobnostný, a to je pre mňa rovnako dôležité.

Zásluhu na ´tvorbe´hráča si nebudem pripisovať, veď chalanov som viedol iba rok a za toto obdobie asi ťažko ´vytešem´zo skaly diamant, i keď pri niektorých chalanoch som videl až nelogicky zreteľné zlepšenie. V klube sa robila dobrá práca už v minulosti, a to predovšetkým zásluhou Peťa Klapitu a Jura Matejku. Ja som to s asistentmi Lukášom Kuzlom a Zdenkom Bielikom len ´učesal´a nastavil priority.“

Nábor nových florbalistov AS prebieha po celý rok a bez vekového obmedzenia.

Ak sa chceš stať florbalistom, kontaktuj šéftrénera klubu Juraja Matejku na tel. čísle +421903945335 alebo pošli email na jurmat@centrum.sk a pridaj sa k nám.