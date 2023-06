Bánovce nad Bebravou plánujú zrušiť MŠ v Horných Ozorovciach

Rozhodnutie odôvodnili demografickým vývojom, tiež stúpajúcimi nákladmi na prevádzku škôl.

BÁNOVCE NAD BEBRAVOU. Samospráva Bánoviec nad Bebravou plánuje zrušiť Materskú školu (MŠ) v Horných Ozorovciach. Rozhodnutie odôvodnila demografickým vývojom, tiež stúpajúcimi nákladmi na prevádzku škôl. Racionalizačným opatrením tak sleduje i úsporu financií. Vyradenie MŠ v Horných Ozorovciach zo siete škôl a školských zariadení k 31. augustu tohto roka schválili mestskí poslanci na svojom rokovaní v stredu.

Za vyradenie hlasovalo 12 poslancov, proti boli dvaja a zdržali sa dvaja. Proti zrušeniu bola samotná MŠ i rodičia.

Náklady na prevádzku MŠ v Horných Ozorovciach predstavovali vlani 77.000 eur, ďalšie výdavky si podľa radnice vyžiada i zákonné navýšenie miezd, inflácia či náklady na energie, konštatovala v dôvodovej správe. Náklady na bežnú prevádzku všetkých MŠ v meste v roku 2022 predstavovali sumu 2,5 milióna eur, z toho mesto z iných zdrojov prevádzku dofinancovalo čiastkou 400.000 eur, v tomto roku je to o ďalších 220.000 eur viac.

Poslanec za mestskú časť Horné Ozorovce Pavol Koreň ale pripomenul, že minulý rok mesto dofinancovalo prevádzku MŠ sumou 400.000 eur a tento rok by to malo byť 700.000 eur. Pýtal sa, či potrebné financie získa mesto zatvorením jednej škôlky. Poukázal na to, že samospráva musí prijať systémové opatrenia, pričom bude musieť dofinancovať prevádzku ostatných škôlok. Viceprimátorka Mária Hajšová reagovala, že mesto má pripravené i ďalšie opatrenia, ďalším krokom bude podľa nej pravdepodobne zatvorenie jednej triedy.

Bývalá primátorka Rudolfa Novotná pripomenula zákon o povinnom predprimárnom vzdelávaní, prosila, aby radnica posunula rozhodnutie o rok, aby škôlka naplnila svoje kapacity. Rovnaké stanovisko tlmočila za MŠ a rodičov i jej riaditeľka Alena Kopecká.

Poslankyňa Miroslava Hudecová zase podotkla, že mesto si rozhodnutím nebude prehlbovať dieru v rozpočte, doteraz podľa nej nebola politická vôľa prijať opatrenie. "Platíme za prevádzku voľných miest i Horné Ozorovce," poznamenala. Podľa Nade Ondrejkovej je zrušenie MŠ poslancom v komisii školstva ľudsky ľúto, ale ide o nevyhnutný krok.

"Mesto sa racionalizačnými opatreniami zaoberá už niekoľko rokov," pripomenula pre TASR Hajšová. V meste podľa nej klesá počet detí v škôlkach, mestu tiež nepostačujú peniaze, ktoré dostáva ako výnos dane z príjmu fyzických osôb podľa počtu detí na pokrytie reálnych prevádzkových nákladov.

Hajšová pripomenula i navýšenie miezd, infláciu či neobsadené kapacity v MŠ.

"Práve preto sme pripravili racionalizačné opatrenie zrušenia prevádzky tej MŠ, ktorá má prevádzku v nehnuteľnosti evanjelickej cirkvi. Chápem, že je to nepopulárne opatrenie, ťažko sme k tomu dospeli a mrzí nás to. Pokiaľ chceme zabezpečiť aj iné služby v prospech obyvateľov, toto je jedna z ciest," argumentovala Hajšová.

Mesto je zriaďovateľom sedmičky MŠ. Najmenej detí dlhodobo navštevuje práve MŠ v Horných Ozorovciach, v tomto školskom roku tam zriadili jednu triedu, do ktorej chodí 14 detí. Ostatné MŠ navštevuje každoročne niekoľko desiatok detí. V škole v Horných Ozorovciach pracuje päť zamestnancov, budova, v ktorej sídli, nie je majetkom mesta.

Samospráva deklarovala, že má dostatok kapacít na umiestnenie detí z MŠ Horné Ozorovce do ostatných MŠ na území mesta bez navyšovania akýchkoľvek ďalších nákladov.