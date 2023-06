Považskobystrická pôrodnica by vo vynovenej podobe mohla fungovať už v septembri

Po zdržaní v rekonštrukčných prácach, ktoré bolo spôsobené problémami so stropnou časťou pôrodných sál, kde bolo zistené poškodenie, sa zhotoviteľ opäť naplno zahryzol do stavby.

Ak všetko pôjde dobre, stavebná časť by mala byť hotová v polovici júla.

Komplikácie, ktoré spôsobil stav stropnej dosky, musel následne riešiť statik, vďaka čomu došlo k oneskoreniu samotnej rekonštrukcie. Aktuálne sa už zhotoviteľ snaží dohnať stratený čas a naplno pracuje na elektroinštalácii, vzduchotechnike, zdravoinštaláciách, či omietkach, podkladových vrstvách podláh a nových rozvodoch ústredného kúrenia. „Posledný termín, ktorý vyplýva z dodatku, je 13. júla, vtedy by mala byť stavebná časť dokončená,“ povedal trenčiansky župan Jaroslav Baška. „Súčasťou rekonštrukcie je aj vybavenie novými technológiami, nábytkom, zdravotníckym vybavením či výpočtovou technikou, a to v hodnote viac ako 1 milión eur s DPH. Väčšina súťaží už prebehla, sú podpísané zmluvy a lehota dodania prístrojovej techniky je 90 dní,“ informoval župan. „Čo sa týka prevádzky, fungujeme bez výraznejšieho obmedzenia zdravotnej starostlivosti, pretože sme dočasné pôrodné sály zriadili priamo na oddelení, na mieste nadštandardných izieb pre mamičky s deťmi,“ povedal riaditeľ nemocnice Igor Steiner. Župa do stavebnej časti investuje viac ako 2 mil. eur s DPH. Od samotnej rekonštrukcie si sľubuje najmä poskytovanie kvalitnejšej zdravotnej starostlivosti.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

„Do budúcna budeme zháňať ďalšie finančné prostriedky na komplexnú rekonštrukciu nemocnice aj z eurofondov či štátnych dotácií. Veľká projektová dokumentácia sa pripravuje na zníženie energetickej náročnosti nemocnice, kde sa počíta aj s obnoviteľnými zdrojmi,“ dodal župan.

(Lenka Kukučková)