Tipy na voľné chvíle (25. týždeň)

Kam vyraziť počas najbližších dní v Trenčíne, Novom Meste nad Váhom, Starej Turej, Novej Dubnici, Dubnici nad Váhom, Brezovej pod Bradlom a v Myjave?

TRENČÍN

Koncert detského speváckeho zboru Vážky

21. júna – 17.00 hod. – evanjelický kostol. Koncert Detského speváckeho zboru Vážky pri ZŠ Dlhé Hony Trenčín.

Stretnutie s Hanou Repovou

22. júna – 16.30 hod. – knižnica. Beseda s obľúbenou slovenskou spisovateľkou z Hornej Súče, žijúcou v Nemecku, autorkou bestsellerov Boh plače potichu (I-II), Ak mi dovolíš, Ak mi odpustíš, Nestrať mapu k môjmu srdcu, Súkromné problémy (I-IV). Podujatie je organizované v rámci cyklu „Predstavujeme literátov Trenčianskeho kraja“.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Trenčiansky inkluzívno-komunitný piknik

24. júna – 10.00 – 22.00 – Park Milana Rastislava Štefánika. Rodinný piknik pre všetkých bez rozdielu.

FestArt

24. júna – 15.00 – 2.00. Maľovanie umeleckých diel v podchode na Hasičskej ulici, koncerty a tanečná zábava. Miesto konania: parkovisko na Mládežníckej ulici a podchod na Hasičskej ulici.

Privítanie leta Brezina – Deň detí

25. júna – 10.00 – 14.10 – Tarzania na Brezine. Tešiť sa môžete na hasičov, záchranárov, kováča, keramiku a rôzne hry i workshopy.

Ján Žovinec: Rozprávka Tatier

do 30. júna – Hotel Elizabeth. Výstava amatérskeho fotografa Jána Žovinca.

Iveta Tomanová: Parallel worlds – Súčasné paralely

do 8. júla – galéria. Komorná výstava Ivety Tomanovej vizualizuje prostredníctvom figurálnej tvorby konfrontáciu dvoch svetov, ktorá sa globálnemu segmentu majetnejšej populácie v životoch prelína: sveta reálneho a imaginárneho (virtuálneho). Reálny sa často snažíme zo života vytesniť, virtuálny do svojich životov integrujeme. Tento trend mal v uplynulej dekáde vzostupnú tendenciu a výstava na tieto vplyvy v rôznych podobách poukazuje. Otázkou zostáva, do akej miery pandémia tento trend utvrdila alebo, naopak, narušila...

Písali sme

Písali sme Chytili ženu, ktorá dva dni po sebe oznámila bombu v banke Čítajte

Výstava PLAYMOBIL- Poď na hrad a vytvor si svoj svet

do 30. septembra – Trenčiansky hrad. Výstava, ktorej ústrednou témou bude hrad, rytieri a princezné, ale aj ďalšie témy, ako víly, škola, hasiči, policajti a iné, je určená detskému návštevníkovi, kde si nielenže bude môcť pozrieť, čo všetko sa dá zo stavebnice PLAYMOBIL vytvoriť, ale si ju aj vlastnoručne vyskúšať a zahrať sa so svojím vytvoreným dielom.

NOVÉ MESTO NAD VÁHOM

Jana Malotová… krajinami, snami, spomienkami

do 31. augusta – Výstavná sieň MsKS. Výstava.

STARÁ TURÁ

Festival Divné veci

25. júna. Divadelný medzinárodný site-specific festival.

Krajina a ľudia spod Javoriny

do 30. júna – DK Javorina. Výstava fotografií a bonsajov.

NOVÁ DUBNICA

Miroslav Donutil – Na kus reči

19. júna – 19.00 – KC Panorex. Obľúbený český herec sa predstaví vo svojom novom programe so svojimi príhodami a ich geniálnym podaním.

DUBNICA NAD VÁHOM

Ľudové umelecké remeslá

24. júna – od 9.00 hod. – Park J. B. Magina. Okrem ukážky ľudových remesiel sa možno tešiť aj na detské divadelné predstavenie Hoki Poki – „Chlebík“ či pestrý hudobný program.

BREZOVÁ POD BRADLOM

Čaj o tretej – recepty starých materí

23. júna – 14.00 hod. – Denné centrum. Ukážky spojené s ochutnávkou.

MYJAVA

Myjafské 60-ky – Memoriál Karola Gottharda

25. júna – 9:00 – 13:00 – štadión Spartaka Myjava. Malí hasiči z Myjavy všetkých pozývajú na 1. ročník pretekov.

Festivalová výstava Martin Martinček – básnik Liptova

do 3. septembra – 15:00 hod. – Múzeum Slovenských národných rád. Martin Martinček (1913 – 2004) bol umeleckým fotografom, ktorý citlivo zachytával život a premeny liptovského regiónu. Jeho fotografie sú oslavou Liptova a vyznaním lásky k človeku – tvorcovi i pokračovateľovi duchovných tradícií. Kurátorka výstavy PhDr. Daša Ferklová predstaví jeho tvorbu zo zbierok Slovenského národného múzea v Martine, ktorá vznikala prevažne v období 60. – 70. rokov.