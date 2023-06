VII. LIGA: Bošáca skončila posledná, Durec sa stal najlepším strelcom, derby pred peknou návštevou pre Kľúčové

Prehľad výsledkov, komentárov, hráčov zápasu VII. ligy.

Dolná Súča – Nemšová 2:1 (1:0)

V poslednom súťažnom zápase začali lepšie domáci. Do vážnejšej šance ich však pozorná obrana hostí nepúšťala. V 11. minúte len tesne minul bránku Suchánka Hamaj. V 22. minúte vystrelil Križko. Suchánek len vyrazil pred seba a Sedláček už nemal problém skórovať - 1:0. Hostia sa do šance dostali až v 40. minúte, kedy ich ale zastavila domáca obrana. Do druhého polčasu vstúpili lepšie hostia. Zatlačili domácich, ale vážnejšiu šancu si nevypracovali. V 55. minúte to však boli domáci, ktorí ohrozili Suchánka, keď z priameho kopu zakončoval Sedláček. V 64. minúte faul na Sedláčeka premenil Matúš Gajdošík.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Napísali sme

Napísali sme REGIONÁLNY FUTBAL: Melčice-Lieskové nie sú majster, pohroma pre Bošácku dolinu, vypadávajú oba tímy, Durec najlepším strelcom Čítajte