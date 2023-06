Majstrovstvá v cyklistike obmedzia dopravu v okrese Bánovce nad Bebravou

Spoločné Majstrovstvá Slovenskej a Českej republiky v cestnej cyklistike obmedzia v nedeľu (18. 6.) dopravu v okrese Bánovce nad Bebravou.

BÁNOVCE NAD BEBRAVOU. Spoločné Majstrovstvá Slovenskej a Českej republiky v cestnej cyklistike obmedzia v nedeľu (18. 6.) dopravu v okrese Bánovce nad Bebravou. Motoristi sa musia pripraviť na obmedzenia od 12.30 h do 19.00 h v Bánovciach nad Bebravou a viacerých obciach okresu. Informovala o tom v piatok na sociálnej sieti trenčianska krajská polícia.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

"Slávnostný štart pretekov je o 13.00 h pri poliklinike v Bánovciach nad Bebravou, odkiaľ sa celý konvoj presunie po Ulici A. Hlinku, Sládkovičovej ulici, následne po ceste I/9 a III/1770 cez Biskupice do Veľkých Chlievan, kde bude ostrý štart pretekov," uviedli policajti.

Po ostrom štarte absolvujú cyklisti sedemkrát okruh Veľké Chlievany – Otrhánky – Haláčovce – Pochabany – Malé Hoste – Zlatníky – Cimenná – Veľké Držkovce - Dvorec – Veľké Chlievany, kde je aj cieľ pretekov. Ten bude približne o 18.00 h.

"Premávka smerujúca do protismeru pretekov bude z dôvodu bezpečnosti uzatvorená, v smere jazdy pretekov sa premávka bude obnovovať vždy až po prejdení celého konvoja vymedzeného na začiatku policajným vozidlom so žltou zástavou a na konci policajným vozidlom so šachovnicovou zástavou," upozornila polícia.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Mesto i Trenčania nie sú spokojní s tempom kosenia. Radnica bude dodávateľa pokutovať Čítajte

S dopravnými obmedzeniami môžu účastníci cestnej premávky podľa nej počítať približne v čase od 12.30 h do 19.00 h v závislosti od priebehu pretekov.

"S cieľom zaistenia bezpečnosti účastníkov cestnej premávky, ako i účastníkov športového podujatia žiadame o rešpektovanie dočasného dopravného značenia, pokynov usporiadateľov podujatia a polície i vzájomné ohľaduplné správanie," vyzvali policajti.