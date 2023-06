Trenčiansky samosprávny kraj zásadne nesúhlasí s ďalším rušením detských pohotovostí

Tento krok by opäť výrazne zhoršil dostupnosť zdravotnej starostlivosti a ohrozil aj fungovanie tých pohotovostí, ktoré by zostali zachované.

Štát chce zrušiť 14 pohotovostí v rámci Slovenska a na zostávajúcich skrátiť ordinačné hodiny. Argumentuje vyčerpanosťou pediatrov a navrhované opatrenia považuje na stabilizačné. V Trenčianskom kraji sa toto opatrenie týka detských pohotovostí v Dubnici nad Váhom, Partizánskom, Myjave a Novom Meste nad Váhom, pričom v Púchove a Bánovciach nad Bebravou detské pohotovosti nefungujú už dlhšie.

Trenčiansky samosprávny kraj má 9 okresov a 9 pevných bodov, kde môžu byť zriadené a prevádzkované detské pohotovosti. Momentálne sú v prevádzke v Trenčíne, Dubnici nad Váhom, Prievidzi, Považskej Bystrici, Partizánskom, Myjave a v Novom Meste nad Váhom. Ministerstvo zdravotníctva navrhuje v Trenčianskom kraji zrušiť 6 detských pohotovostí z 9, zachované by mali zostať len 3 v Trenčíne, Prievidzi a Považskej Bystrici. Jedným z argumentov je dostupnosť urgentných príjmov v týchto mestách. „Zásadne nesúhlasíme so zámerom Ministerstva zdravotníctva SR, ktorý sa týka rušenia detských pohotovostí v šiestich okresoch kraja, pretože opäť výrazne zhorší dostupnosť zdravotnej starostlivosti a ohrozí aj fungovanie zvyšných troch detských pohotovostí,“ hovorí predseda TSK Jaroslav Baška a upozorňuje, že toto opatrenie spôsobí výrazný nárast počtu detských pacientov, na ktorý tri zostávajúce pohotovosti nie sú kapacitne vybavené. „Taktiež sa obávame, či bude mať na týchto pohotovostiach kto slúžiť, pretože lekári budú musieť do služieb cestovať desiatky kilometrov zo vzdialených okresov, kde detská pohotovosť zanikne,“ vysvetlil župan. Najväčší nápor pacientov pritom hrozí najmä v obdobiach zvýšenej chorobnosti a počas víkendov, vianočných a veľkonočných sviatkov, kedy je už teraz problém zabezpečiť lekárov do služieb.

Hlavným dôvodom rušenia detských pohotovostí je podľa ministerstva zdravotníctva vysoký priemerný vek všeobecných lekárov pre deti a dorast a ich nedostatok na výkon služieb na detských pohotovostiach. „Župa bude vyvíjať maximálne úsilie na zachovanie čo najväčšieho počtu existujúcich detských pohotovostí. Budeme tiež navrhovať aj alternatívne formy poskytovania detskej pohotovosti v skrátenom režime, do 18.00 h resp. do 20.00 h, prípadne prevádzkovanie detskej pohotovosti počas víkendov a sviatkov v regiónoch so zlou geografickou dostupnosťou,“ povedal župan. (Lenka Kukučková)