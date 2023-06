Hviezdne maniere sme nezachytili, hovorí organizátor Hossovej rozlúčky Peter Neveriš

Marián Hossa sa s kariérou rozlúči 18. augusta.

Bývalý slovenský hokejista Marián Hossa sa rozlúči s kariérou 18. augusta na trenčianskom Zimnom štadióne Pavla Demitru v spoločnosti niekdajších spoluhráčov z NHL. O blížiacej sa akcii sme sa rozprávali s organizátorom podujatia Petrom Neverišom.

Na aké hviezdy sa môžu diváci tešiť?

Na tlačovej konferencii sme už oznámili prvé mená. V zápase sa okrem Mariána Hossu predstaví aj jeho brat Marcel, Marián Gáborik, Martin Havlát, Peter Bondra, Zdeno Chára, ktorý na Slovensku ešte nehral žiadnu exhibíciu. Chýbať nebude Niklas Hjalmarson a Patrick Sharp, ktorí majú na konte s Mariánom tri spoločne získané Stanley cupy, či sedemnásobný držiteľ Norrisovej trofeje pre najlepšieho obrancu NHL Nicklas Lidström.

Ďalšie mená postupne predstavujeme prostredníctvom instagramového účtu Marián Hossu, kde ukážeme siluetu hráča a ľudia môžu tipovať, o koho ide. V spolupráci s našim partnerom potom zopár správne tipujúcich odmeníme.

Kam poputuje výťažok z akcie?

Na charitatívne účely prevažne v rámci trenčianskeho regiónu. Sme silní lokálpatrioti. Bežne podporujeme Domov sociálnych služieb pre deti a mládež Demy, ďalej Spojená škola internátna v Trenčianskej Teplej, ale aj ďalšie inštitúcie, ktoré pomáhajú iným. Určite sa časť peňazí ujde aj individuálne znevýhodneným deťom, ktoré nie sú združené v nejakej organizácii.

Časť peňazí poputuje aj do našej nemocnice. S primárom detského oddelenia sa porozprávame, čo by potrebovali a to následne zakúpime a odovzdáme.