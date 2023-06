Faktor Radenovič i výsledková pragmatickosť. Čo stojí za úspechom majstrov z Veľkej Hradnej?

Začiatok sezóny futbalistom Veľkej Hradnej nevyšiel, no následne z 18 stretnutí vyhrali 17. Rozprávali sme sa s trénerom víťazného tímu VIII. ligy Sever Marekom Ševčíkom.

Veľká Hradná sa stala víťazom VIII. ligy Juh. Aké pocity vo vás rezonujú?

V klube vládne s postupom do vyššej súťaže spokojnosť. Podarilo sa naplniť spoločný cieľ. Pre hráčov i vedenie ide o splnený sen. Osobne sa na veci pozerám troška pokojnejším pohľadom. Snažil som sa nastaviť určitú cestu. Napokon som vo viacerých veciach musel poľaviť, aby sme dosiahli vytúžený úspech. Na jednej strane sa teším, na druhej sme mali určité rezervy.

V čom spočívali?

Lepšia tréningová morálka. (úsmev)

Nedominovali sme herne v takom počte zápasov, ako by som si predstavoval, hoci by to bolo na úkor výsledkov. Neskôr sme veci prehodnotili a dospeli k záveru, že všeobecne bude väčšia spokojnosť z víťazstiev. To sú tie veci, ktoré som spomínal, že som musel mierne upustiť. Šlo o otázku zdokonaľovania herného prejavu. Určite mohol byť náš prejav v tomto smere oveľa výraznejší.

Ligu ste v záverečnom zúčtovaní ovládli pomerne jednoznačne. Prehrali ste iba trikrát a raz remizovali. S tým musí vládnuť spokojnosť, však?

Určite, veď po piatich kolách sme mali na konte len sedem bodov a dvakrát sme aj prehrali. Odvtedy sme sa odrazili za bodmi a stratili ich do súboja proti Dubodielu iba tri, čo je veľmi slušná bilancia.

Kedy sa sezóna lámala k zdarnému koncu?

Najskôr sme doma na začiatku ročníka podľahli Drietome (0:1), hoci sme neboli horším tímom. Zahodili sme niekoľko čistých šancí, hosťom zachytal brankár. V Hornom Srní (1:5) nás domáci absolútne do ničoho nepustili a v každej hernej činnosti bol súper lepší. Následne sme sa dokázali zomknúť. Kabína ukázala obrovský kus zodpovednosti, kompaktnosti i spolupatričnosti. Do konca jesene sme získali plný počet bodov. Kabína už vtedy začala koketovať s myšlienkou titulu.

