Tipy na voľné chvíle (24. týždeň)

Kam vyraziť v najbližších dňoch v Trenčíne, Trenčianskych Tepliciach, Čachticiach, Beckove, Starej Turej či Dubnici nad Váhom?

TRENČÍN

Ateliér pre seniorov

13. júna – 9.00 – 11.30 -Galéria. Tvorivý ateliér pre seniorov – rôzne témy a techniky prepojené s vystavenými dielami.

Vlado Kulíšek: Kat Matej

13. júna – 9.30 – 10.30 – Knižnica Jaselská. Prezentácia novej trenčianskej legendy z pera VLADA KULÍŠKA, spojená s vyhodnotením 59. ročníka motivačnej medziškolskej a medzitriednej súťaže žiakov ZŠ v Trenčíne „Čítajme všetci, čítanie je super.“ Podujatie sa uskutoční v priestoroch letnej čitárne.

Pôrod očami pôrodníka

13. júna – 17.00 – Elephant centrum. Prednáška o pôrode, o tom, čo je najdôležitejšie k šťastnému odchodu z pôrodnice s gyn.-pôrodníkom, primárom a prednostom Gyn.-pôrod. kliniky v Trenčíne, s pánom MUDr. Petrom Kaščákom, PhD.

Ako horieť a nevyhorieť?

15. júna – 16.00 – 17.00 – Knižnica. Diskusia s odborníkmi na podporu duševného zdravia na tému „Ako sa o seba starať, aby sme nevyhoreli? Prevencia duševných porúch“. Diskutuje: Mgr. K. Mažárová.

Iveta Tomanová: Parallel worlds – Súčasné paralely

do 8. júla – Galéria. Komorná výstava Ivety Tomanovej vizualizuje prostredníctvom figurálnej tvorby konfrontáciu dvoch svetov, ktorá sa globálnemu segmentu majetnejšej populácie v životoch prelína: sveta reálneho a imaginárneho (virtuálneho). Reálny sa často snažíme zo života vytesniť, virtuálny do svojich životov integrujeme. Tento trend mal v uplynulej dekáde vzostupnú tendenciu a výstava na tieto vplyvy v rôznych podobách poukazuje. Otázkou zostáva, do akej miery pandémia tento trend utvrdila alebo, naopak, narušila...

Výstava PLAYMOBIL- Poď na hrad a vytvor si svoj svet

do 30. septembra – Trenčiansky hrad. Výstava, ktorej ústrednou témou bude hrad, rytieri a princezné, ale aj ďalšie témy ako víly, škola, hasiči, policajti a iné, je určená detskému návštevníkovi, kde si nielenže bude môcť pozrieť, čo všetko sa dá zo stavebnice PLAYMOBIL vytvoriť, ale si ju aj vlastnoručne vyskúšať a zahrať sa so svojím vytvoreným dielom.

BREZOVÁ POD BRADLOM

Večer otvorených dverí v kostole s hudobným vystúpením

17. júna – 18.30 hod. – Kostol najsvätejšej Trojice.

ČACHTICE

Víkend so Šermiarskou skupinou EXHEREDIS

17. – 18. júna – Čachtický hrad. Šermiarske vystúpenia a ukážky zbraní.

DUBNICA NAD VÁHOM

Dubnická noc literatúry

16. júna od 16.00 hod. – Mestská knižnica. Najväčšie literárne podujatie v meste začne o 16.00 predstavením divadla SpozaVoza, o 17.00 hod. sa prihovorí čitateľom Dominika Sakmárová a na záver ju vystrieda spevák Archívny chlapec. Súčasťou bude swap kníh, tvorivé dielničky pre deti a iný program.

ILAVA

Poľovníci deťom

17. júna – Park Klobušice. Tešiť sa môžete na hry lesnej pedagogiky, jazdu na koni, mini farmu, kreatívnu tvorbu, maľovanie na tvár, skákacie atrakcie, laserovú strelnicu, vystúpenie sokoliarov i divadla Zábavka.

MYJAVA

Výstava súťažných návrhov urbanisticko-ar-chitektonickej súťaže Nová Myjava

do 16. júna – KD Samka Dudíka.

Medzinárodný folklórny festival MYJAVA

14. - 18. jún.

NOVÉ MESTO NAD VÁHOM

Stretnutie s folklórom

14. júna – 17.00 hod. – Park J. M. Hurbana. Nalmoe Buk Chum – bubnový súbor z Južnej Kórey, Everest Nepal Cultural Group – tradičná hudba a tance z Nepálu.

Festival židovskej kultúry

15. – 18. júna – Mestské kultúrne stredisko.

Jana Malotová… krajinami, snami, spomienkami

do 31. augusta – Výstavná sieň MsKS. Výstava.

STARÁ TURÁ

Krajina a ľudia spod Javoriny

do 30. júna – DK Javorina. Výstava fotografií a bonsajov.

TRENČIANSKE TEPLICE

Záverečný koncert žiakov ZUŠ

14. júna – 16.30 hod. – Amfiteáter Základnej školy A.Bagara. Účinkujúci: Omšenie, Chocholná-Velčice, Dolna Poruba, Trenčianske Teplice, Veľká Hradná, Trenčianske Mitice, Trenčianske Jastrabie, Neporadza, Motešice, Svinná a Trenčín.

Výtvarníci v uliciach mesta

15. – 18. jún. Výtvarné sympózium.