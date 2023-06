Polícia vdala dopravné usmernenia pre účastníkov koncertu skupiny Rammstein

V kraji v súvislosti s koncertom bude nasadených až 90 policajtov.

TRENČÍN. V súvislosti so stredajším koncertom skupiny Rammstein na trenčianskom letisku pripravili dopravné usmernenia pre účastníkov koncertu. TASR o tom informovala trenčianska krajská policajná hovorkyňa Katarína Kuzmová.

Vodiči prichádzajúci od Bratislavy a Nitry budú priebežne usmerňovaní k parkovacím plochám už v križovatke diaľnice D1 od obce Lúka. Následne po ceste II/507 k obci Trenčianske Stankovce a po ceste I/9 k obci Veľké Bierovce.

Šoféri prichádzajúci zo stredného Slovenska (Banská Bytrica, Zvolen) budú vedení po ceste I/9 k obci Veľké Bierovce a následne k parkovacím plochám vyčleneným ku koncertu.

Zo severnej strany Slovenska, teda od Žilinského kraja, z východného Slovenska, z Českej republiky a Poľska budú vodiči smerovaní do križovatky D1, výjazd pri Novom Meste nad Váhom. Následne po ceste II/515 a potom II/507 do Trenčianskych Stankoviec a následne po ceste I/9 do obce Veľké Bierovce.

Parkovisko bude otvorené v dostatočnom časovom predstihu od 14. júna od 9.00 h do 15. júna 4.00 h ráno. Vstup na parkovisko sa bude nachádzať na letisku zo strany Opatovce a bude riadne vyznačený dopravným značením a informačnými tabuľkami.

"Z dôvodu rekonštrukčných prác a havarijnej uzávery mosta na ceste I/9 je potrebné, aby si účastníci koncertu svoju cestu naplánovali s dostatočným časovým predstihom a rešpektovali pokyny polície a organizátora koncertu," doplnila hovorkyňa.

Parkovanie na platenom parkovisku vedľa letiska bude podmienené platnou parkovacou vstupenkou, ktorú nebude možné zakúpiť na mieste podujatia.

Polícia v Trenčianskom kraji v súvislosti s konaním tohto koncertu nasadila viac ako 90 policajtov.