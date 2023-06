Myjavský medzinárodný folklórny festival otvára svoje brány už v stredu

Začne sa 63. ročník Medzinárodného folklórneho festivalu MYJAVA 2023, ktorý potrvá do nedele 18. júna.

Myjavský sviatok folklóru ponúkne divákom počas piatich dní viac ako 40 zaujímavých programov určených pre návštevníkov všetkých vekových kategórii. Prvé z nich sa budú konať už v stredu 14. júna 2023 a pôjde o detské pásmo tvorené tradičnými hrami a tvorivými aktivitami na myjavskom námestí nazvané En-ten-tíčki.Začne sa o 9.00 h. Nasledovať bude vernisáž výstavy s názvom Martin Martinček - básnik Liptova v SNM - Múzeu SNR v Myjave, ktorá je naplánovaná na 16.00 h. Autorka výstavy D. Ferklová z Etnografického múzea v Martine tu predstaví časť tvorby umeleckého fotografa M. Martinčeka, ktorý vo svojich záberoch zachytával život a premeny jeho milovaného Liptova. Na fotografiách uchoval dianie v rodnom kraji, pulz existencie človeka dorábajúceho svoj každodenný chlieb.

Venované deťom

Detský program En-ten-tíčki bude na Námestí M. R. Štefánika v Myjave pokračovať aj vo štvrtok 15. júna 2023 v čase od 9.00 do 11.00 h a popoludní sa na Gazdovskom dvore v mestskej časti Turá Lúka uskutoční prijatie zahraničných súborov, ktoré v tomto roku na myjavský festival zavítajú.Organizátori tento raz očakávajú príchod účinkujúcich z Južnej Kórei, Nepálu, Bosny a Hercegoviny, Poľska a Českej republiky. Upozorňujeme, že toto privítanie súborov spojené s tanečnou školou nie je určené širokej verejnosti, ale len členom uvedených súborov.

V piatok naostro

No a v piatok 16. júna 2023 sa už festival rozbehne naplno. Najskôr v Kultúrnom dome Samka Dudíka v Myjave vystúpia dopoludnia o 10.00 h pre žiakov škôl hostia spoza hraníc. Medzi 17.00 a 18.00 h začne premávať kyvadlová doprava, ktorá bude vzhľadom na rozsiahle opravy komunikácií v okolí Myjavy i priamo v meste tento rok realizovaná len prostredníctvom autobusov SAD.

Na obľúbený turistický vláčik si budeme musieť počkať až na budúci festivalový ročník. Autobusy odvezú prvých návštevníkov do festivalového areálu Trnovce, kde o 18.30 h otvorí svoje brány Mestečko MY-A-VY, začne fungovať Kuchyňa starých materí a o 19.00 h Divadlo Korbáč uvedie ďalšiu epizódu zo života svojráznych obyvateľov mestečka nazvanú Jako strýco Hruška ze Ščefánom vodu vynúrali.

Slávnostné otvorenie festivalu spojené s odovzdávaním Ceny festivalu je naplánované na 20.00 h a po ňom, o 20.50 h, bude hlavná scéna v amfiteátri patriť zahraničným hosťom a ich programu Dedičstvo národov. O 22.20 h súbory z cudzích krajín nahradia domáce kolektívy v pásme Životom a rokom tanečným krokom. Tešiť sa môžeme na myjavské súbory DFS Kopaničiarik, FS Kopaničiar, FS Kopa, FSk Kýčer z Turej Lúky a FS Brezová z Brezovej pod Bradlom.

Okrem toho si na budeme môcť v Remeselnej zóne pred amfiteátrom pozrieť výstavu Maľované svetlom. Pôjde o prezentáciu fineartových fotografií tradičného odevu z Myjavy a okolia fotografa Matúša Horvátha. Výstava tu bude nainštalovaná až do skončenia festivalu.

Sobota trocha inak

Sobotňajší program nemôže začať inak, ako tradičným Jarmekom pot mijafskú vežu, kedy od 9.00 h zaplnia myjavské námestie stovky predajcov a tisícky návštevníkov a nebudú chýbať ani ukážky umenia účinkujúcich v Prehliadke krojov s krátkymi vystúpeniami na Javisku na rínku. Doplní ich hudobná produkcia Dychovej hudby Myjavci, heligonkárov z Myjavy a Prietrže či Dychovej hudby Mofém z Maďarska.

Kto má rád komornejšie programy, nemal by vynechať pásmo Musica Slovaca v evanjelickom chráme Božom so začiatkom o 11.00 h, ktorý divákom predstaví ľudovú hudbu ako inšpiráciu v dielach slovenských skladateľov. Festivalový areál Trnovce začne ožívať o 14.00 h v Mestečku MY-A-VY a s ním aj Kuchyňa starých materí – ponuka regionálnych špecialít z rôznych kútov Slovenska.

Deti sa zasa môžu tešiť na rozprávky, školičku tanca a spevu, česanie tradičných účesov, Hriščo a bábkové divadlo v Prednom areáli pred reštauráciou... Programy v amfiteátri začnú o 16.00 h a ako prvú si budú môcť návštevníci pozrieť súťaž ľudových hudieb o cenu slávneho myjavského primáša nazvanú - ako inak - O cenu Samka Dudíka. Má sa jej zúčastniť desať ľudových hudieb z Červeníka, Levár, Trnavy, Krajného, Starej Turej, Nitry, Myjavy, Skalice, Bratislavy a Sládkovičova. Po nich bude pódium patriť súborom a skupinám z Tekova, konkrétne zo Starého Tekova, Kozároviec a Tlmáča v regionálnom programe nazvanom Semiačka z Tekova. O 19.00 h si na pripravenej veľkoplošnej obrazovke pozrieme vydarený krátky dokument Slamienkar o poslednom ľudovom výrobcovi slamienok z Vrboviec, Jánovi Patinkovi.

No a po roztancovaní všetkých na javisku i v hľadisku v rámci tanečnej školy pre celý festivalový areál nazvanej Tancuje celá Myjava začne o 19.40 h program zahraničných súborov Priatelia na Myjave. O 20.40 h je naplánovaný program víťazov postupových súťaží v roku 2022 s názvom Pri mľiňe a o 22.10 h odštartuje pásmo Znovuzrodenie s účasťou súborov Trenčan z Trenčína, Otava z Nového Mesta nad Váhom, Máj z Piešťan, Reminiscencie zo Skalice a M. Beňa z Bolešova.

Nedeľa začne ochutnávkou

Festivalová nedeľa začne o 11.00 h Kuchyňou starých materí a pred obedom, o 11.30 h, aby nám lepšie chutilo, nás rozosmeje Divadlo Korbáč s reprízou svojho piatkového vystúpenia o hľadačoch vody.

Za pozornosť určite stojí aj spomienkové rozprávanie Lubinanci pri tanci venované folklórnemu hnutiu v Lubine-Miškech Dedinke so začiatkom o 13.30 h. V amfiteátri si v nedeľu popoludní môžeme pozrieť dva veľké programy. O 14.00 h to bude pásmo detských folklórnych súborov z Bratislavy, Modry a Strážnice nazvané Strýco črípkár idú! a o 15.40 h to bude záverečný galaprogram myjavského sviatku folklóru s titulom Čriepky.

To samozrejme nie je všetko. Ak chcete mať lepšiu predstavu o kompletnom programe festivalu, sledujte festivalovú stránku www.mffmyjava.sk, kde bude postupne zverejnené všetko podstatné, čo o 63. ročníku Medzinárodného folklórneho festivalu MYJAVA 2023 potrebujete vedieť.

Okrem toho bude mať 63. ročník MYJAVY, ako zvykneme festival volať, aj svoju online podobu. To znamená, že hlavné amfiteátrové programy budú prenášané naživo prostredníctvom nášho YouTube kanála MFF Myjava. A pridáme aj niečo navyše, aby ste mali čo pozerať v prípade, že na festival nemôžete z nejakého dôvodu zavítať osobne.

Doprava je zabezpečená

Kyvadlovú dopravu sme v tu už spomenuli a budeme radi, ak podľa možností necháte svoje auto doma a na dopravu do areálu Trnovce využijete práve autobusy SAD, ktoré budú medzi Trnovcami, autobusovou stanicou Myjava a vo vybraných časoch aj medzi železničnou stanicou Myjava - keďže k nám počas festivalu zavíta aj parný vlak a mestskou časťou Turá Lúka premávať od piatka 16. do nedele 18. júna 2023.

Cestovné poriadky budú zverejnené na stránke www.mffmyjava.sk a ešte raz vám kyvadlovú dopravu odporúčame. Vyhnete sa tak „parkovacím manévrom“ v meste a na lúke pri areáli Trnovce a spravíte niečo aj pre životné prostredie.

Priateľský k prírode

Apropo, životné prostredie... Aj tento rok budeme na festivale používať kompostovateľný riad a odpad budeme triediť. Pripravíme dostatok farebne odlíšených vriec na rôzne druhy odpadu a tiež zberné nádoby, ktoré budú rovnomerne rozmiestnené v areáli.

A prosíme vás, aby ste sa k problematike separácie postavili zodpovedne a naozaj odpad odovzdávali tam, kam patrí. Myjavský festival je veľkým podujatím s množstvom návštevníkov a pokiaľ môžeme niečo pre našu planétu urobiť aj na tejto akcii, tak správne nakladanie s odpadom by už malo byť samozrejmosťou. Vopred vám ďakujeme za váš správny prístup a tešíme sa na stretnutie s vami na MFF MYJAVA 2023!

Medzinárodný folklórny festival MYJAVA 2023, ktorý je členom Medzinárodnej rady organizátorov folklórnych festivalov a ľudového umenia C.I.O.F.F. (International Council of Organizations of Folklore Festivals and Folk Arts) a má status C.I.O.F.F. International Festival, pripravuje mesto Myjava v spolupráci s Centrom tradičnej kultúry Myjava a SNM - Múzeom SNR v Myjave. Festival sa uskutoční s podporou Fondu na podporu umenia a Trenčianskeho samosprávneho kraja.