Učebnice i zošity priniesli v mikrovlnke, puzdre na guľovnicu i v skrinke

Učebnice i zošity sa dajú do školy dopraviť naozaj netradičným spôsobom. Množstvo náhodných okoloidúcich ľudí, ale aj pedagógov a spolužiakov, o tom presvedčili novomestskí gymnazisti.

NOVÉ MESTO NAD VÁHOM. Študenti novomestského Gymnázia M. R. Štefánika spojili zábavu, vynaliezavosť a vlastnú fantáziu s úsmevmi a pohodou pred koncom blížiaceho sa školského roka.

V rámci Dňa bez školských tašiek zavítali do svojej alma mater na Športovej ulici s učebnicami a zošitmi uloženými v neuveriteľných „prenoskách“ – od mikrovlnky počnúc po hrdzavý fúrik končiac.

Zábavným spôsobom si spestrili bežný vyučovací proces a vlastnými silami si tak pripravili deň, ktorý mal aspoň na krátky čas odľahčiť náročný školský život každého študenta a priniesť do neho množstvo humoru a úprimných úsmevov. Hlavnou úlohou žiakov školy tak bolo prísť do jej tried so školskými pomôckami uloženými v čomkoľvek okrem školskej tašky, ruksaku či kabelky.

Inšpirovali ich školy z celého sveta

Záver školského roku si študenti osemročného a „klasického“ gymnázia v Novom Meste nad Váhom spestrili podľa svojej chuti. Školské tašky nechali ležať vo svojich detských izbách a vymenili ich za kuriózne náhrady.

„Učebnice si študenti prinášali v mikrovlnke, detských kočíkoch i v kufríku na vŕtačku. Jedna zo spolužiačok ťahala po asfalte sánky s knižkami i ďalšími učebnými pomôckami. Pletené košíky na huby, zásobníky na chlieb i koše z obchodov sa opakovali niekoľkokrát.