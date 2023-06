Viac ako sedemmiliónový prebytok Trenčína ovplyvnili aj nerealizované investície

Dlh Trenčína bol podľa nej k 31. decembru 2022 takmer 17-miliónov eur.

TRENČÍN. Mesto Trenčín hospodárilo v minulom roku s prebytkom 7,6 milióna eur. Príjmy boli 76,57 milióna eur a výdavky 68,96 milióna eur. Informovala o tom trenčianska hovorkyňa Erika Ságová.

"Prebytok je ovplyvnený aj nerealizovanými investíciami, ktoré sa presunuli do rozpočtu 2023. Hospodársky výsledok sa už previedol do rezervného fondu, ale časť z neho sa zmenou rozpočtu použije na financovanie investičných akcií v tomto roku," uviedla hovorkyňa.

Dlh Trenčína bol podľa nej k 31. decembru 2022 16,97 milióna eur. Dlh od roku 2010 klesol o 57,28 percenta. Pohľadávky ku koncu minulého roka boli 4,17 milióna eur, z toho daňové vo výške 1,24 milióna a nedaňové 2,93 milióna eur. Pohľadávky na poplatkoch za komunálny odpad od občanov predstavovali 1,8 milióna eur.

V minulom roku mesto najviac financií investovalo do rekonštrukcie šatní na Zimnom štadióne Pavla Demitru, do športového areálu pri Zátoke pokoja, do kompletnej rekonštrukcie cesty na Ulici Mateja Bela, do statickej dopravy Pod Sokolicami a podobne.

Najväčšie dotácie a nenávratné finančné príspevky plynuli do rozpočtu mesta na modernizáciu zimného štadióna, riešenie cyklodopravy, rekonštrukciu Hviezdy a regeneráciu vnútroblokov.