Prehľad výsledkov, komentárov a hráčov zápasu od III. po IX. ligy.

III. LIGA

Nové Mesto – Malženice 2:1 (0:0)

Malženice prišli do Nového Mesta ako postupujúce mužstvo do II. ligy. Dali príležitosť piatim dorastencom. Na predzápasovej rozcvičke sa im ešte zranil brankár, takže do brány musel stopér Vaško. Pekné gesto pripravili domáci hráči AFC. Pri nástupe na ihrisko vytvorili uličku slávy pre hráčov hosťujúceho Dynama. V zápase išlo mužstvu AFC o lepšie umiestnenie v tabuľke a chceli vyhrať. Stretnutie sa hralo v pokojnej atmosfére.

