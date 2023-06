Cestári rozhodujú, čo s mostom pri Veľkých Bierovciach. V hre oprava, spevnenie i zbúranie

Obyvatelia priľahlých obcí nie sú s priebehom prác spokojní.

TRENČÍN. Viacerí obyvatelia i starostovia obcí v blízkosti cesty I/9, prezývanej ‘panelka‘ nie sú spokojní s priebehom rekonštrukčných prác na tejto ceste.

Podľa ich názoru práce prebiehajú pomaly, v niektorých prípadoch majú dojem, že na ceste pracuje málo stavebníkov.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Slovenská správa ciest (SSC) však informuje, že práce prebiehajú podľa harmonogramu s výnimkou obnovy mostu pri Veľkých Bierovciach, u ktorého vyhlásili mimoriadny stav.

Napísali sme

Napísali sme Kúpaliská v okolí Trenčína zvyšujú cenu vstupného. Niektoré ju nemenia aspoň pre miestnych Čítajte

Mostný objekt momentálne podlieha statickej štúdií, ktorá rozhodne, či ho opravia, spevnia, alebo úplne zbúrajú a postavia nanovo.

V článku sa okrem iného dočítate Prečo sú niektorí obyvatelia i starostovia obcí nespokojní s priebehom práce,

čo vnímajú ako hlavný dôvod nespokojnosti,

ako prebiehajú práce podľa Slovenskej správy ciest,

ktoré mostné objekty sú už opravené, ktoré oprava ešte čaká,

kedy dokončia opravu križovatky pri Trenčianskych Stankovciach a Turnej,

aké riešenie pripadajú v úvahu v rámci mosta pri Veľkých Bierovciach,

dokedy dokončia väčšinu prác na panelke.

Nevidia výsledok prác

Stavebné práce vnímajú ako pomalé i v obci Opatovce.

„Vnímame aj my to, že na panelke sa pracuje veľmi pomalým tempom, na to, že je to hlavná tepna smerom na Banskú Bystricu. Obchádzky na Trenčín sú úplne preťažené. Vzhľadom na to, že je takáto vyťažená tá trasa, tak by práce mali pokračovať rýchlejšie,“ uviedla Iveta Mondeková, starostka obce Opatovce.