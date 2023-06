Trenčianska župa nesúhlasí s plánovaným rušením detských pohotovostí

Z deviatich pohotovostí by podľa návrhu ministerstva zdravotníctva mali zostať zachované len tri so sídlom v Trenčíne, Prievidzi a Považskej Bystrici.

TRENČÍN. Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) zásadne nesúhlasí s návrhom Ministerstva zdravotníctva SR zrušiť niektoré detské pohotovosti. Podľa trenčianskeho župana Jaroslava Bašku by takýto krok výrazne zhoršil dostupnosť zdravotnej starostlivosti a ohrozil aj fungovanie tých pohotovostí, ktoré by zostali zachované.

V Trenčianskom kraji sa plánované opatrenia týkajú detských pohotovostí v Dubnici nad Váhom, Partizánskom, Myjave a v Novom Meste nad Váhom, pričom v Púchove a Bánovciach nad Bebravou detské pohotovosti nefungujú už dlhšie. Z deviatich pohotovostí by zostali zachované len tri so sídlom v Trenčíne, Prievidzi a Považskej Bystrici.

Trenčiansky župan upozorňuje, že plánované opatrenie spôsobí výrazný nárast počtu detských pacientov, na ktorý tri zostávajúce pohotovosti nie sú kapacitne vybavené. "Taktiež sa obávame, či bude mať na týchto pohotovostiach kto slúžiť, pretože lekári budú musieť do služieb cestovať desiatky kilometrov zo vzdialených okresov, kde detská pohotovosť zanikne," vysvetlil predseda TSK.



Podľa Bašku bude krajská samospráva vyvíjať maximálne úsilie na zachovanie čo najväčšieho počtu existujúcich detských pohotovostí. "Budeme tiež navrhovať aj alternatívne formy poskytovania detskej pohotovosti v skrátenom režime do 18:00 alebo do 20:00, prípadne prevádzkovanie detskej pohotovosti počas víkendov a sviatkov v regiónoch so zlou geografickou dostupnosťou," dodal trenčiansky župan.