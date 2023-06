Hráčom pokyny nerozdával. Viem sa vžiť do ich kože, hovorí po premiére Čögley

V premiére za Trenčiansku Turnú strelil Čögley gól.

Čo sľúbil, to aj splnil. Peter Čögley nastúpil v majstrovskom stretnutí za rodnú obec po boku bratranca Martina Chorváta. Bývalý ligový obranca si duel užil a nemal v drese siedmoligovej Trenčianskej Turnej by nemal byť posledný. Ostatné mesiace strávil v saudskoarabskom klube Al-Adalh, kde pracoval ako asistent trénera Martina Ševelu.

Prvú júnovú nedeľu ste si po 24 rokoch obliekli dres rodnej Trenčianskej Turnej. Ako chutil zápas VII. ligy proti Hornej Súči?

Tešil som sa naň. Vedel som, že mám voľnú ruku a môžem si na ihrisku robiť, čo chcem. Nešiel som do osobných súbojov, snažil som sa im skôr vyhýbať. Nebol som zviazaný taktickými pokynmi. Výhodou bolo aj to, že je koniec sezóny a Turnej už o nič nešlo. Bol to pekný a pokojný zápas.

Aj ste fyzicky vládali?

Samozrejme. Stále sa udržujem v kondícií. Športovanie je pre mňa životný štýl. Hoci futbal už nehrám na najvyššej úrovni, chodím do posilňovne a občas si zabehám aj s hráčmi v Al-Adalhu.

Bolo už vopred dohodnuté, že po sezóne v Saudskej Arábii nastúpite za Slovan Trenčianska Turná?