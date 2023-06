Tipy na voľné chvíle (23. týždeň)

Kam vyraziť v najbližších dňoch v Trenčíne, Novom Meste nad Váhom, Starej Turej, Myjave, Brezovej pod Bradlom a v Trenčianskych Tepliciach?

TRENČÍN

Detské mestečko v obrazoch

8. júna – 16.30 – 17.45 – Knižnica. Autorská beseda s Petrom Brtkom a Branislavom Ladickým, spojená s prezentáciou ich knihy venovanej 50. výročiu založenia Detského mestečka v Trenčíne-Zlatovciach.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

ŠUP na výstavu!

do 8. júna – Mestská veža. Výstava maturitných prác študentov Školy umeleckého priemyslu Trenčín. V Mestskej veži sa prezentujú odbory propagačné výtvarníctvo, scénické výtvarníctvo – kostýmová tvorba.

Krása tanca iných krajín – tanečná šou

10. júna – 16.00 – Mierové námestie.

Trio i(n)spirazione

11. júna – 18.00 -Refektár Piaristického gymnázia. O záverečný koncert sezóny Klubu priateľov vážnej hudby sa postará Trio i(n)spirazione v zložení Lucia Pintérová – flauta, Barnabáš Kollárik – Klarinet, Viera Bartošová – klavír.

Písali sme

Písali sme Detský folklórny súbor Kornička získal v súťaži Šaffova ostroha dve ocenenia Čítajte

Iveta Tomanová: Parallel worlds – Súčasné paralely

do 8. júla – Galéria. Komorná výstava Ivety Tomanovej (*1961, Trenčianske Teplice) vizualizuje prostredníctvom figurálnej tvorby konfrontáciu dvoch svetov, ktorá sa globálnemu segmentu majetnejšej populácie v životoch prelína: sveta reálneho a imaginárneho (virtuálneho). Reálny sa často snažíme zo života vytesniť, virtuálny do svojich životov integrujeme. Tento trend mal v uplynulej dekáde vzostupnú tendenciu a výstava na tieto vplyvy v rôznych podobách poukazuje. Otázkou zostáva, do akej miery pandémia tento trend utvrdila alebo, naopak, narušila...

Výstava PLAYMOBIL- Poď na hrad a vytvor si svoj svet

do 30. septembra – Trenčiansky hrad. Výstava, ktorej ústrednou témou bude hrad, rytieri a princezné, ale aj ďalšie témy ako víly, škola, hasiči, policajti a iné, je určená detskému návštevníkovi, kde si nielenže bude môcť pozrieť, čo všetko sa dá zo stavebnice PLAYMOBIL vytvoriť, ale si ju aj vlastnoručne vyskúšať a zahrať sa so svojím vytvoreným dielom.

NOVÉ MESTO NAD VÁHOM

Dni mesta

9. – 11. júna – Námestie slobody.

STARÁ TURÁ

Staroturiansky jarmok

9. – 10. júna – Námestie slobody/centrum mesta.

Deň detí deťom bez rozdielu

10. júna od 12.00 – Zelená plocha, Mierová ulica. Bohatý program pre deti aj ich rodičov.

Krajina a ľudia spod Javoriny

do 30. júna – DK Javorina. Výstava fotografií a bonsajov.

Neprehliadnite

Neprehliadnite Na najvyššej veži Trenčianskeho hradu budete môcť prespať. Múzeum spustilo veľkú súťaž Čítajte

MYJAVA

Výstava súťažných návrhov urbanisticko-ar-chitektonickej súťaže Nová Myjava

do 16. júna – KD Samka Dudíka.

BREZOVÁ POD BRADLOM

Seniori deťom – hry pre deti materských škôl

7. júna – 9:00 – Denné centrum.

TRENČIANSKE TEPLICE

Deň zdravia

10. júna – od 10.00 – Kúpeľné námestie.