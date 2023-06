Dlažobné kocky z náhrobných kameňov navždy zmizli z chodníka v centre Nového Mesta nad Váhom

Obrovskú krivdu z nie až tak dávnej minulosti na hroboch niekdajších občanov mesta stopol primátor mesta.

Primátor Nového Mesta nad Váhom František Mašlonka drží v rukách kocky z náhrobných kameňov spoluobčanov so zreteľnými textami a ornamentmi (Zdroj: MARTIN ŠIMOVEC)

NOVÉ MESTO NAD VÁHOM. Chodník v centre mesta, ktorý bol vydláždený dlažobnými kockami v mnohých prípadoch vyrezaných a vytvarovaných z náhrobných kameňov predovšetkým občanov židovského pôvodu, dal zrekonštruovať. Všetky mačacie hlavy nechal zároveň z chodníka odstrániť.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Na viacerých bolo dodnes vidno hebrejské nápisy, ale aj písmenká v latinke či rôzne znaky a ornamenty. Mesto plánuje z dlažobných kociek na mieste v minulosti zdevastovaného starého cintorína s tisíckami hrobov najmä židovských obyvateľov, ale aj katolíkov či evanjelikov, vytvoriť pomník a pietne miesto.

To bude stáť v dnešnom Parku Dominika Štubňu Zámostského. Primátor Nového Mesta nad Váhom František Mašlonka o realizácii projektu, ktorým sa mesto ospravedlnilo za dávnejšie neduhy z minulosti, prezradil podstatne viac.

Čo bolo hlavnou príčinou aktuálnej rekonštrukcie chodníka v Parku Petra Matejku, na ktorom sa nachádzajú dlažobné kocky vyrobené z rozrezaných náhrobných kameňov predovšetkým občanov židovského pôvodu?

Na chodníku spočívajú časti z náhrobných kameňov predkov z Nového Mesta nad Váhom. Treba sa pozrieť reálne na históriu, ktorá sa udiala. Hoci sa kroky späť už nedajú urobiť, dá sa zastaviť a povedať: tu nastala chyba. Rozhodli sme sa aspoň týmto spôsobom chybu z minulosti odstrániť. A zároveň povedať: prepáčte. To je hlavný cieľ rekonštrukcie chodníka, ktorý z Parku Petra Matejku privedie občanov až k blízkosti Námestia slobody.

Napísali sme

Napísali sme V Novom Meste nad Váhom pristál nečakane Rakoľubský Lunochod Čítajte

Chodník už niekoľko rokov dosluhoval. Množstvo kociek z neho zvetrávaním vypadlo.

Dlažobnými kockami vykladaný chodník už vyzeral naozaj veľmi zle aj po dizajnovej stránke. Pôsobil nepekne a rozhodli sme sa, aby toto prepojenie do centra mesta lemujúce v blízkosti múr okolo rímskokatolíckeho kostola až na námestie, bolo na dnešnú dobu pekné, vhodné a prijateľné aj z bezpečnostného hľadiska. Všetko sa zároveň vyčistí a okolo vyvýšeného obrubníka budú aj svetielka. Nie je to veľká stavba, nie je to nič mimoriadne, ale chceli sme sa zachovať ľudsky.

Koľko bude trvať rekonštrukcia inkriminovaného chodníka?