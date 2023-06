Na najvyššej veži Trenčianskeho hradu budete môcť prespať. Múzeum spustilo veľkú súťaž

Výherca zažije atmosféru nočného hradu v úplnom súkromí.

TRENČÍN. Trenčianske múzeum ponúka návštevníkom stráviť noc na najvyššej veži Trenčianskeho hradu. Šancu prenocovať na Matúšovej veži bude mať jeden z tých, ktorí sa zapoja do veľkej letnej súťaže, ktoré múzeum prvýkrát organizuje.

Matúšova veža (zdroj: TASR - R. Stoklasa)

Podmienkou pre zapojenie sa do súťaže je od 1. júna do 31. augusta navštíviť všetkých sedem pobočiek v správe Trenčianskeho múzea v Trenčíne.

„Zapojiť sa môže každý plnoletý návštevník, ktorý navštívi všetky pobočky nášho múzea v kraji. Ak navyše využije našu akciu „Spoločné vstupné“ a zakúpi si lístok na hrad, do týchto pobočiek sa počas najbližších siedmich dní dostane úplne zdarma,“ uviedol riaditeľ múzea Peter Martinisko. Ide podľa neho o výhodnú ponuku, ktorou chcú podporiť domáci cestovný ruch a zároveň ukázať bohatú históriu Trenčianskeho kraja prostredníctvom jednotlivých expozícií.

Podľa vedúcej oddelenia marketingu a komunikácie Trenčianskeho múzea Kataríny Špačkovej čaká na víťaza lákavá výhra. „Možnosť prespať v Matúšovej veži a navyše s piknikovým košíkom plným dobrôt. Bude to unikátny zážitok, počas ktorého si výherca so svojimi blízkymi vychutná atmosféru hradu nad Trenčínom so všetkým, čo k noci na starobylom hrade patrí,“ povedala s tým, že medzi pobočky Trenčianskeho múzea patrí Trenčiansky hrad, Kostnica, Katov dom a Župný dom v Trenčíne. V Novom Meste nad Váhom ide o Podjavorinské múzeum, v Beckove o šľachtické sídlo rodu Ambro a v Uhrovci Rodný dom Ľudovíta Štúra a Alexandra Dubčeka.