Kaščák: Vojna na Ukrajine je ešte brutálnejšia, ako to, čo vidíme v médiách

Kapela Bez Ladu a Skladu koncertovala v Kyjeve.

Kultová trenčianska kapela Bez Ladu a Skladu v máji odohrala niekoľko koncertov v Kyjeve.

Počas pobytu vo vojnou zmietanej Ukrajine zažili na vlastnej koži bombardovanie i obmedzenia, ktoré v súčasnosti sprevádzajú všetky kultúrne podujatia prebiehajúce v susednej krajine.

Tie sa musia, mimo iného, vždy konať v blízkosti podzemných krytov.

Podľa Michala Kaščáka, speváka kapely a šéfa festivalu Pohoda, je táto vojna v skutočnosti omnoho brutálnejšia, ako môžeme vidieť v médiách.

„Mediálny obraz, ktorý sa dostáva k nám je ďaleko miernejší, ako realita. Stále myslím na to, že či si niekto u nás vie predstaviť, že posiela deti do školy s tým, že druhá strana nerešpektuje akékoľvek vojenské ciele alebo aspoň ako-taký férový boj. Bomby padajú na civilné ciele, je to des,“ vraví Kaščák.

V rozhovore okrem iného priblížil aj to, či mali z koncertovania na Ukrajine obavy, ako vníma niektoré nenávistné reakcie na ich vystúpenia v tejto krajine, ale i to, aký je pocit na vlastnej koži zažiť letecké útoky.

Aká bola genéza koncertov Bez ladu a skladu v Kyjeve?

Koncerty boli dva. Taktiež sme natáčali živý videoklip na olympijskom štadióne nad Kyjevom. Ja chodím na Ukrajinu častejšie. Toto bol môj štvrtý výjazd. Som vo veľmi úzkom kontakte s ľuďmi z umeleckej scény na Ukrajine a už na jeseň sme sa prvýkrát začali baviť o tom, že by sme chceli prísť do Kyjeva zahrať. Podarilo sa nám to zrealizovať až teraz v máji.

V akých priestoroch prebehli tie dva koncerty?

Prvý bol v štúdiu Alexandra Gospodinova, ktorý pripravil špeciálny formát na spôsob KEXP. Čiže ide o komorné koncerty v jeho štúdiu, kam sa nezmestí veľa ľudí, ale ide o živú nahrávku.