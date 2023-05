V najväčšom centre pre ľudí s autizmom v Trenčianskom kraji pribudnú novinky

Investícia zvýši nielen kvalitu služieb ale aj bezpečnosť klientov.

TRENČÍN. V Centre sociálnych služieb (CSS) DEMY začal Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) s prístavbou výťahu a vybudovaním nového vstupu.

Táto investícia zvýši nielen kvalitu poskytovaných služieb v centre, ale najmä bezpečnosť klientov, keďže nový vstup bude orientovaný k ulici, ktorá je menej dopravne vyťažená.

Novinkou v CSS bude i vrátnica, ktorá v budúcnosti poskytne ľuďom so zdravotným postihnutím prácu formou chránenej dielne.

Pribudnú i šatne a administratívne priestory

Posledná veľká investícia, ktorú župa v CSS DEMY realizovala, bola stavba úplne nového pavilónu a monobloku autistického centra v hodnote viac ako 1,6 milióna eur.

„Realizovali sme i ďalšie štvrťmiliónové investície, ktoré sa týkali kuchyne, jedálne aj s celou technológiou. Teraz zahajujeme prístavbu bloku s výťahom, ktorý bude slúžiť na debarierizáciu niektorých častí tohto zariadenia. Je to v hodnote viac ako milión eur, celé to bude financované z rozpočtu TSK. Doba realizácie je trištvrte roka, čiže deväť mesiacov, do konca februára,“ priblížil Jaroslav Baška, predseda TSK.