VIII. LIGY: Šláger rozhodol gól Ježíka, Radenovič exceloval, dôležitá výhra Pobedimu, zlý výkon rozhodcov v Krajnom

Prehľad výsledkov, komentárov, hráčov zápasu VIII. ligy Sever a Juh.

VIII. LIGA SEVER

Dolná Poruba – Dubodiel 1:0 (1:0)

Súboj mužstiev z čela tabuľky veľa futbalovej krásy nepriniesol. Účel svätil prostriedky. Napriek tomu tempo zápasu udávali domáci. Do vedenia ich v 9. minúte po štandardnej situácii poslal do vedenia Pavol Ježík. V druhom polčase Poruba zrýchlila hru a vypracovala si tri stopercentné príležitosti. Samostatný nájazd do otvorenej obrany neúspešne vyriešil Kevin Suchý aj Dalibor Suchý, delovku Dávida Suchého bravúrne zneškodnil brankár Petrík. Dubodiel hrýzol až do konca, body však zostali v Dolnej Porube.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Napísali sme

Napísali sme REGIONÁLNY FUTBAL: Sládek nedal penaltu po roku, päťgólový Patrik Sedláček, Bošáca prvý raz vyhrala, dôležitý triumf Pobedimu Čítajte