Šéfovia susedných krajov rokovali i o obnovení cezhraničnej vlakovej dopravy

Na trati Horní Lideč - Púchov by mohli jazdiť prvé vlaky v polovici decembra tohto roka.

ZLÍN/ TRENČÍN. Obnovenie priameho vlakového spojenia, cezhraničná spolupráca záchranných služieb, prepojenie študentov z oboch strán hranice i podpora cestovného ruchu boli hlavnými témami spoločného rokovania predstaviteľov Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) a Zlínskeho kraja v Zlíne. Informovala o tom hovorkyňa TSK Lenka Kukučková.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Podľa predsedu TSK Jaroslava Bašku jednou z priorít je znovuobnovenie priameho vlakového spojenia medzi susednými regiónmi. "Medzi najdôležitejšie témy rokovania určite patrila verejná osobná železničná doprava medzi oboma krajmi, najmä spojenie Púchov - Horní Lideč. Na slovenskej strane musíme rokovať s ministerstvom dopravy, aby sme dotiahli tieto spoje, pretože my neobjednávame železničnú dopravu, túto kompetenciu má u nás práve ministerstvo," povedal Baška.

Písali sme

Písali sme Parkovisko v Trenčíne nahradí polyfunkčný dom. Mestský poslanec by tam radšej uvítal park Čítajte

Ako povedal námestník hejtmana Zlínskeho kraja zodpovedný za dopravu Radek Doležel, na trati Horní Lideč - Púchov by mohli jazdiť prvé vlaky v polovici decembra tohto roka. "Jazdiť by malo deväť párov spojov. Na prevádzke sa budeme spolupodieľať, teraz nás čaká doriešiť tarify, systémy a ďalšie technické detaily," spresnil Doležel.

Hejtman Zlínskeho kraja Radim Holiš poukázal na fakt, že na vládnej úrovni nie je dohoda o cezhraničnej spolupráci záchranných zdravotných služieb. "Obidva kraje vzájomnú spoluprácu záchraniek nutne potrebujú. Je hanba, že ministerstvá zdravotníctva a poisťovne nie sú schopné dohodnúť sa a hazardujú so životmi ľudí. Naše sanitky totiž môžu byť občas na slovenskej strane rýchlejšie a to, samozrejme, platí aj naopak. Teraz to, bohužiaľ, nefunguje," zdôraznil Holiš.