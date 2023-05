Deťom som sľúbil, že už budem každý večer doma, hovorí Pekár

Štefan Pekár po štyroch rokoch opúšťa Spartak Myjava. Uprednostnil rodinu.

Je jednou z legiend modernej éry Spartaka Myjava. V prvom období medzi rokmi 2013 až 2017 strelil vo Fortuna lige 28 gólov. Keď odchádzal do Ostravy sľúbil, že raz sa vráti. A tak sa aj stalo. Kopaničiarov pomohol vytiahnuť z regionálnych súťaží späť na republikovú scénu. Kapitán mužstva opúšťa Myjavu. Chce byť bližšie pri manželke a deťoch.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Spartak Myjava sa ako nováčik umiestnil na siedmej priečke. Ako hodnotíte nedávno skončený ročník?

Keď sa pozriem na tabuľku, musím skonštatovať, že to bola super sezóna. Umiestnenie aj hra boli dobré. Nevyhli sme sa určitým výkyvom, no celkové ohlasy boli vysoko pozitívne. V kabíne sme právom hrdí na to, čo sa nám podarilo dosiahnuť. Spokojní boli aj diváci a majitelia.

Napísali sme

Napísali sme V Beckove dozrel čas. Sme pripravení, hlási tréner Krajčovic Čítajte

Ruku na srdce, očakávali ste pred sezónou, že by to mohlo byť také dobré?

Popravde, nevedel som, čo môžeme očakávať. Všetci dobre vieme, že druhá liga bude oveľa náročnejšia súťaž. Na začiatku ročníka sme získali body, od čoho sme sa odrazili. Nabrali sme zdravé sebavedomie a zistili, že môžeme vyhrávať. Prišli aj zaváhania, ktoré nás dostali na zem. Boli chvíle, kedy sme boli skutočne unavení. Klobúk dole pred chlapcami, ktorí popri futbale aj pracujú. Napokon sme nadobudli presvedčenie, že stred tabuľky pre nás bude reálnym umiestnením.

Napísali sme

Napísali sme Postup pre nás neznamená tlak, skôr úprimné želanie, hovorí hrajúci manažér Horného Srnia Martiška Čítajte

Vy ste však v určitých fázach rozbehnutej sezóny atakovali najvyššie priečky. Myjava už raz ako nováčik druhú ligu vyhrala. Premýšľali ste možno až nad medailovým umiestnením?

Porovnávať Myjavu z roku 2012 a súčasnú by bolo scestné. Klub fungoval inak. Nikto v aktuálnej sezóne nemal megalomanské ambície. Šli sme do súťaže skromne a s pokorou. Druhú ligu sme mali podľa slov majiteľov za odmenu. My sme chceli v prvom rade bojovať a uhrať dobré výsledky.

Aj toto sa v článku dočítate Ako vnímala kabína odvolanie trénera Lukáša Kaplana?

Ako znášal náročné obdobie, kedy veľa cestoval na trase Kanianka - Myjava?

Predstaví sa v drese Prievidze či Lehoty pod Vtáčnikom?

Ktorému klubu sľúbil, že ešte oblečie jeho dres?

Má stále motiváciu hrať futbal na vrcholovej úrovni?

Snažilo sa ho vedenie Spartaka Myjava udržať zlepšenými finančnými podmienkami?

Ako napokon skončila stávka s Petrom Sládkom spred dvoch rokov?

Chvíľku tabuľka možno vyzerala, že by sme mohli brať najvyššie pozície, aj sme sa v kabíne v tomto smere doberali, ale po triezvom pohľade do zrkadla bolo jasné, že také ambície by boli prehnané.