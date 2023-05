Vinník dopravnej nehody v Nedašovciach nafúkal viac ako dve promile

29-ročného vodiča obvinili z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.

BÁNOVCE NAD BEBRAVOU. Viac ako dve promile alkoholu nafúkal pri dychovej skúške 29-ročný vodič, ktorý šoférujúc osobné motorové vozidlo Audi spôsobil dopravnú nehodu v obci Nedašovce (okres Bánovce nad Bebravou). Informovala o tom trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti.

Podľa polície sa vodič počas nočnej jazdy dostatočne nevenoval vedeniu vozidla, zišiel mimo cestu a vrazil do zaparkovaného vozidla Volkswagen Sharan. To po náraze odhodilo do oplotenia rodinného domu a následne narazilo do ďalšieho zaparkovaného vozidla Peugeot. "Po nehode bol vodič podrobený dychovej skúške s výsledkom 2,25 promile alkoholu. Opakovaná dychová skúška mala ešte vyššiu hodnotu, a to 2,31 promile," uviedla polícia.

Dopravná nehoda sa zaobišla bez zranení, predbežná škoda na vozidlách bola vyčíslená na 2 350 eur. "Vodiča neminulo obvinenie z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky," dodala polícia.