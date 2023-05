VII. LIGA: Súboj o druhé miesto pre Turú, Bošáca už posledná, Opatová smeruje za titulom

Prehľad výsledkov, komentárov a hráčov zápasu VII. ligy.

Stará Turá – Kľúčové 3:0 (0:0)

Boj o druhé miesto vyšiel lepšie domácim, ktorým sa vrátila do zostavy dvojica opär Sekerka-Peterka. Naďalej chýba kapitán Antálek a zrazený Žoldák. Úvodná dvadsaťminútovka patrila domácim, ktorí sa snažili hrať s loptou na kopačkách a vytvárať si šance. Prvý gól mal na dosah Durec. Jeho strela sa odrazila iba od tyče a Sládekovu dorážku zneškodnil hosťujúci obranca. Za zmienku stojí ešte štandardná situácia, po ktorej Koto mohol pohodlne zasunúť loptu do odkrytej brány, no nezorientoval sa najlepšie. Hostia hrozili sporadicky. Druhé dejstvo prinieslo góly. Súboj Ondráša so Sládkom rozhodca nechal bez povšimnutia. Hosťujúci kapitán po páde na zem úmyselne chytil loptu do rúk a nasledovala jedenástka. Tú premenil Valenčík. Od tejto chvíle sa hostia viac venovali rozhodcovi ako hre. O pár minút sa k odrazenej lopte dostal Dzuro, ktoýr nechytateľne vymietol pavučinu Žilkovej brány azda z 30 metrov.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Napísali sme

Napísali sme REGIONÁLNY FUTBAL: Stankovce A nadeľovali, Bošáca už je posledná, ďalší debakel Turnej, šláger v Čachticiach bez gólov Čítajte