Aktívny hasičský zbor spod Javoriny

Na čele DHZ stojí už viac ako 50 rokov jeho predseda Ivan Kučera.

Dobrovoľný hasičský zbor Bzince pod Javorinou je najväčší spomedzi piatich DHZ, ktoré obec Bzince pod Javorinou má. S počtom 80 členov sa radí zároveň medzi najväčšie zbory v okrese Nové Mesto nad Váhom. Plní aj funkciu Dobrovoľného hasičského zboru obce. Jeho zásahová jednotka má 23 členov.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Na čele DHZ stojí už viac ako 50 rokov jeho predseda Ivan Kučera. Do funkcie veliteľa bol zvolený v roku 2022 nový mladý veliteľ Adam Skovajsa, ktorý sa svojej práce ujal zodpovedne a svedomite.

História DHZ sa začala písať už 1. 5. 1908, čiže tento rok si pripomenieme 115. výročie založenia. Naša organizácia už od svojho založenia napĺňala základný cieľ:

„Byť všade tam, kde nás potrebujú ľudia“. Bzinskí hasiči boli vždy aktívni. Keď nazrieme do histórie, zistíme, že hasiči boli ochotní pomôcť tam, kde bol ohrozený majetok alebo zdravie občanov obce. Nie je to inak ani v súčasnom období.

DHZ Bzince pod Javorinou bol v rámci celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov hasičských jednotiek zaradený od roku 2013 do skupiny „B“, čo znamená, že pri výskyte požiaru je naša zásahová jednotka k dispozícii Hasičskému záchrannému zboru Nové Mesto nad Váhom.

Ešte sa nestalo, že by na výzvu operačného strediska HaZZ Nové Mesto nad Váhom nebola zásahová jednotka na mieste určenia v stanovenom časovom limite.

Pravidelne ošetrujeme a udržiavame hasičskú techniku, ktorá slúži pri výjazdoch k požiarom, prípadne iným živelným pohromám. Vozidlo Iveco Daily so striekačkou Magirus sme dostali z MV SR už v roku 2010 a v roku 2015 protipovodňový vozík.

Za posledných 5 rokov zasahovali naši hasiči spoločne s HaZZ Nové Mesto nad Váhom pri viacerých požiaroch, živelných pohromách a nehodách na území obce .

Obzvlášť pyšní sme na našu zrekonštruovanú zbrojnicu, ktorú sa podarilo zrekonštruovať jednak z dotácie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a jednak z vlastných zdrojov a brigádnickou činnosťou.

Na zveľadení hasičskej zbrojnice sme urobili veľký kus práce vo svojom voľnom čase. Svojpomocne sme vykonali prestavbu poschodia, čím vznikla nová priestranná zasadačka. Aj vďaka tomu sa mohla uskutočniť v novembri 2022 v priestoroch našej zbrojnice základná príprava členov DHZ z územného obvodu Nové Mesto nad Váhom, ktorú vykonali školitelia z Odbornej školy DPO SR Martin. Z nášho zboru ju úspešne absolvovalo 8 členov.

Vďaka starostovi obce Ing. Dušanovi Málikovi sa nám podarilo zabezpečiť defibrilátor AED.

Bzinskí hasiči sú taktiež nedeliteľnou súčasťou kultúrneho a spoločenského života v obci. Obyvatelia si už zvykli na tradičné stavanie mája a jarmočné zábavy vo dvore zbrojnice, kde pri dobrej hudbe a občerstvení prebieha výborná zábava. Hasiči sa pravidelne zúčastňujú brigád na čistení obce.

Za všetko môžeme na záver vysloviť úprimné poďakovanie našim členom, ktorí sú ochotní na úkor svojho voľného času pomáhať tam, kde je to potrebné.