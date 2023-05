Beckovskú hradnú studňu stráži drak. Viacerí ju obídu

Studňa na Beckovskom hrade s efektným schodiskovým prístupom a pekným výhľadom zaznamenala od roku 2010 viacero vhodných úprav.

BECKOV. Hoci studňa na Beckovskom hrade patrí k dominantným prvkom niekdajšieho sídla mocných vladárov, viacerí individuálni návštevníci tohto historického skvostu na Považí ju obídu. Ale nie z dôvodu, že ju od roku 2020 stráži mocný drak Blundus.

Beckovská hradná studňa je tak trošku „za rohom“. Viacerí turisti si cestu k nej nevšimnú, ďalší na ňu zabudnú v spleti množstva lákadiel tejto historicko-architektonickej pamiatky. Umne skrytá a stovky rokov chránená studňa z druhej strany hradného brala pod ohromujúcimi skalami.

A keď ste si to poctivo na Beckovský hrad vyšliapali do kopca, pri snahe vidieť hlbokú studňu musíte urobiť presný opak na druhej strane hradu. Množstvo schodíkov, ktoré absolvujete v klesaní strmo k studni, stojí za to. Naskytne sa vám podmanivý pohľad z výšky na zásobáreň pitnej vody, z ktorej už pred stovkami rokov pili naši dávni vládcovia, i na skalnaté masívy, ktoré ju obkolesujú.

Studňu vykopali počas panovania Stiborovcov

Ak si myslíte, že voda začala v beckovskej hradnej studni vyvierať už za čias najmocnejšieho z vladárov Matúša Čáka Trenčianskeho koncom 13. storočia, mýlite sa.