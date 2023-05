Pustiť chlapcov na svetový šampionát bolo jedno z najťažších rozhodnutí za dvadsať rokov v klube, hovorí Rybníček

Rozhovor s generálnym manažérom AS Trenčín Róbertom Rybníčkom.

Po zápase v Zlatých Moravciach si AS Trenčín zabezpečil fortunaligovú príslušnosť aj pre nasledujúcu sezónu. Spadol vám kameň zo srdca?

Jeden určite, ale ešte veľa ich zostáva. Pre nás je záchrana dôležitá z pohľadu, že vieme, kam pre nasledujúci ročník patríme. Aktuálna situácia, ktorá sa deje aj okolo trenčianskeho futbalu z pohľadu jeho menšieho záujmu naneštastie kopíruje aj stav v celej spoločnosti o futbal a nám to tiež odoberá veľa energie a preto verím, že ju budúci ročník v nás aj v ľuďoch znovu prebudíme.

Bolo by vypadnutie pre vás katastrofou?

Ľudia už v situácií, ktorá nastávala, hľadali určité spojenie s minulosťou. Aj pred rokmi sa dostaval štadión a Jednota Trenčín vypadla z Československej ligy. Na tie časy si nespomínam, bol som ešte malý chlapec. Chvalabohu sa história v tomto prípade neopakuje.

S podobnými situáciami však už máte skúsenosti, nehovoriac o barážovom dvojzápase proti Popradu v roku 2019. Čo je v tých chvíľach dôležité?

Zachovali sme chladnú hlavu. Reagovali sme skoršie ako v spomínanom roku. Vymenili sme šéfa realizačného tímu. Angažovali sme trénera Straku, čo bol dobrý krok potvrdený výsledkami.

Predchádzajúci tréner Marián Zimen už pôsobil rezignovane. Ako vo vašich očiach vyznel záver spolupráce?

Náš posledný rozhovor bol jednoznačný z oboch strán. Zhodli sme sa, že mužstvo potrebuje zmenu. Vedel, že v tomto stave už nebude mať čo tímu dať. V aktuálnom nastavení sme sa rútili do malej športovej tragédie v podobe vypadnutia. Obe strany veľmi rýchlo pochopili, že takto to ďalej nepôjde.

Mužstvu aj Mariánovi Zimenovi chýbala energia. Kolektív nereagoval na tréningoch ani v zápasoch. Dostávali sme sa do apatie až výraznej letargie. S týmto nastavením sme do rozhodujúcej fázy sezóny ísť nemohli. Naša pozícia v tabuľke nebola dobrá. Hľadali sme zmenu. Nebolo však jednoduché nájsť správneho trénera na posledné kolá, ktorý by sa so svojou úlohou stotožnil. Potrebovali sme niekoho vnútorne silného a ostrieľaného.

Aj toto sa v článku dočítate Ako Róbert Rybníček vnímal situáciu okolo nominácie na MS do 20 rokov?

Odíde La Ling zo štruktúr klubu?

Kedy bude dokončená hlavná tribúna nového štadióna?

Ako vyzerá situácia ohľadom nového trávnika na štadióne?

Spolieha sa klub na prípadný prestup Stana Lobotku do veľkoklubu?

Aké boli rozhodujúce požiadavky na trénera, ktorý mal mužstvo vytiahnuť z posledných priečok?

Vedeli sme, že nemôžeme priniesť niekoho mladého bez väčších skúseností so záchranou. Jasnou voľbou bol ostrieľaný tréner. Mali sme dve-tri alternatívy, s ktorými sme pracovali. Som vďačný, že sa nám podarilo dohodnúť s Františkom Strakom, ktorý má obrovské skúsenosti či už ako hráč alebo neskôr ako tréner. Spolupráca bola prospešná pre obe strany.