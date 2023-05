Pochváliť sa môžu troma družstvami

Prečítajte si o zaujímavých histórii DHZ HORNÁ SÚČA-ZÁVRSKÁ.

Vytvoriť si vlastnú organizáciu sa obyvatelia Závrskej rozhodli až v roku 1955 na podnet vtedajšieho riaditeľa školy Štefana Reháka. Okresný výbor požiarnej ochrany vydal prvé legitimácie 6. mája 1955. Oficiálny dátum vzniku je 1. jún 1955. Prvým predsedom sa stal Juraj Bariš, funkciu veliteľa zastával Alexander Kramár. Strojníkom bol Augustín Švajdleník, pokladníkom Kamil Oláš a tajomníkom Jozef Gago-Zvercovie. Ďalšími členmi výboru boli Viktor Gago-Belejovie, Imrich Gago-Belejovie, Ján Gago zo Včelínov a Martin Blaho z Hornej Závrskej.

Dňa 28. septembra 1957 organizácia slávnostne prevzala motorovú striekačku. Osobne ju prišiel odovzdať náčelník štátneho požiarneho dozoru ONV pán Vidoman za prítomnosti tajomníka OV ČSPO pána Kráľa a veliteľa OV ČSPO pána Marčeka. Za MNV v Hornej Súči bol prítomný predseda pán Žáček a veliteľ požiarnej ochrany v Hornej Súči pán Chovanec. Slávnostného prevzatia sa zúčastnili aj všetci obyvatelia Závrskej.

Jedným zo zakladateľov DHZ bol i riaditeľ Základnej školy v Závrskej Štefan Rehák, ktorý svojou aktívnou činnosťou privádzal deti a mládež do radov zboru. Spolu s ďalšími členmi zboru si vychovali novú generáciu hasičov, ktorá po nich v roku 1969 prevzala vedenie DHZ.

V roku 1974 sa všetci starší členovia vzdali svojich funkcii v prospech mladších. Im nič iné neostávalo, len pozbierať všetky svoje sily a schopnosti a využiť ich v prospech organizácie a pokračovať v začatej práci.

Do roku 1975 mal zbor prívesnú, prenosnú striekačku – osmičku, s ktorou chodili na zásahy ešte naši predchodcovia. V roku 1975 sme si od základnej organizácie Dolná Súča prevzali Tatru 805. K ďalšej modernizácii techniky došlo 20. januára 1989, keď k nám bolo preradené vozidlo Avia 30 od požiarneho útvaru Merina – Trenčín. Toto auto udržujeme odvtedy v prevádzke tak, aby nám čo najlepšie slúžilo nielen pri zásahoch, ale i pri súťažiach.

Do tých sa naša organizácia zapája nielen dnes, ale bolo to tak aj v minulosti. Bolo obdobie, keď sme mali tri družstvá – mládežníkov, ženy a mužov. Súťažiť sme začínali po vzniku súťaže v roku 1976 s mladými pod názvom Plameň. Mali sme v nej každoročne zastúpenie a zúčastňujeme sa v nej doteraz. Zo starších hasičov bolo vytvorené družstvo civilnej ochrany, ktoré sa pravidelne zúčastňovalo školenia v Liešnej. V 80. rokoch organizácia mala okolo 55 členov. Po roku 1989 sa ich počet znížil na 30 (bolo to zapríčinené odchodom mladších občanov do väčších miest a slabšími populačnými ročníkmi). Dnes máme 61 členov, z toho je 18 žien.

Výbor pracuje v zložení: predseda Martin Gago, veliteľ Ján Vašíček, pokladník Milan Švajdleník, tajomník Michal Malina, referent mládeže Adrián Hamaj, strojník – vodič Tibor Švajdleník a preventivár Ivan Čelinsky.

Najväčším úspechom nášho zboru je, že sa nám darí pripravovať súťažné družstvá žien, mužov a detí, ktoré sa pravidelne zúčastňujú hasičských súťaží. Kolektív mladých hasičov má u nás dlhoročnú tradíciu v súťaži Plameň.