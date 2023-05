Mladí hasiči žijú aktívnym životom

Počas roka sa deti pripravujú na viacero súťaží.

Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky sa v súlade so svojimi stanovami podieľa aj na výchove detí a mládeže. Určite budete so mnou súhlasiť, keď poviem, že deti sú naša budúcnosť, že tak, ako si ich vychováme, také ich budeme mať. V dnešnej počítačovej dobe je veľmi ťažké zaujať ich pozornosť, a keď sa nám to podarí, s deťmi treba nepretržite pracovať.

Deti sú hravé, súťaživé a tieto ich vlastnosti je potrebné rozvíjať pri aktivitách, ktoré vykonávame v kolektívoch mladých hasičov – plameňákov. V DHZ sa tejto práci venujú tréneri – vedúci mládeže, na ktorých sú kladené veľké nároky.

Vedúcim mládeže sa môže stať člen Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky starší ako 18 rokov, ktorý má pozitívny vzťah k deťom, je zodpovedný, čestný, zásadový. Má odborné znalosti zo stanov a pravidiel Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky, predpoklady, záujmy a organizačné schopnosti, ktoré môže pri práci s deťmi využiť.

Deti v ňom vidia autoritu, človeka, ktorý toho veľa vie, dokáže splniť, čo sľúbi, vie ich motivovať k rôznej činnosti a k najlepším výsledkom. Podľa vypracovanej smernice pre získanie odbornosti „Vedúci hasičskej mládeže“ sa budúci vedúci pripravujú na svoju činnosť školeniami, kde získavajú teoretické i praktické vedomosti, absolvovaním skúšok kvalifikáciu na úrovni štyroch stupňov: minimum vedúceho mládeže pre inštruktora, III., II. a I. stupeň VM v DPO SR.

22. apríla 2023 sa v Nemšovej za týmto účelom konalo stretnutie vedúcich, ktoré sa konalo pod záštitou komisie mládeže, ktorá pracuje pri Územnej organizácii dobrovoľnej požiarnej ochrany Trenčín. Komisia mládeže združuje všetky kolektívy mladých hasičov z nášho okresu. Cieľom stretnutia bolo teoretické prebratie pravidiel pre celoštátnu hru Plameň a upresnenie plnenia disciplín CTIF v zmysle výkladu medzinárodných pravidiel CTIF s praktickými ukážkami.

Záverom tohto stretnutia boli skúšky nových vedúcich mládeže pre získanie odznaku odbornosti „Vedúci hasičskej mládeže“ v Dobrovoľnej požiarnej ochrane Slovenskej republiky. O zvýšenie kvalifikácie z pozície inštruktor na vedúceho mládeže III. stupňa požiadalo 13 nových vedúcich mládeže, ktorí úspešne zvládli prípravu s absolvovaním záverečných testov. V našom okrese pri Územnej organizácii dobrovoľnej požiarnej ochrany Trenčín evidujeme deväť DHZ, v ktorých sa dlhodobo pracuje s deťmi, v troch DHZ sa práca rozbieha.

Počas roka sa deti pripravujú na viacero súťaží. Komisia mládeže v spolupráci s DHZ v zimnom období organizuje halovú súťaž pod názvom „Plameňácky x-boj alebo Ukáž čo dokážeš“. Je to súťaž, ktorej cieľom je osloviť najmladšiu generáciu pre prácu v krúžkoch mladých hasičov.

Po nej sa mladí hasiči začnú pripravovať na územné kolo hry Plameň. Každý druhý rok sa konajú krajské a celonárodné kolá tejto súťaže, kam postupujú víťazi z nižších kôl. Počas leta DHZ pripravujú pre deti pohárové súťaže, výlet. V rámci okresu komisia mládeže organizuje štvordňové stretnutie mladých hasičov. V jeseni komisia mládeže v spolupráci s vybranou DHZ v okrese pripravuje pre deti športovo-branné preteky.