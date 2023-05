Vďaka testovaniu liekov sa pacienti môžu dostať k modernej liečbe. Nejde o žiadne pokusy, tvrdí primár

Klinické skúšanie liekov pomáha aj vede.

Pacienti, ktorí sa v rámci liečby zúčastnia klinického skúšania liekov, sa nemusia cítiť ako pokusné králiky, pretože liečivá a pomôcky prešli schválením etickou komisiou.

Upozornil na to Branislav Bystrický, primár onkologickej kliniky Fakultnej nemocnice v Trenčíne s tým, že práve touto cestou sa môžu pacienti dostať k modernej a inovatívnej liečbe a zároveň pomôcť vede.

V rozhovore vysvetlil, prečo sú tieto štúdie bezpečné, či sa do nich môže prihlásiť pacient aj sám, tiež priblížil prípad, pri ktorom pacientke výrazne zdravotne pomohlo podanie lieku, ktorý na Slovensku ešte neprebehol klasifikáciou.

V čom spočíva klinické skúšanie liekov?

Primárne je to skúšanie liekov a medicínskych pomôcok. Rozdeľuje sa do rôznych fáz, ktoré sa označujú rímskymi číslami I., II., III. a IV. V prvej a druhej fáze sa uskutočňujú skoré klinické štúdie, kde sa skúša aj to, či je liek efektívny, ale najmä či nie je toxický.