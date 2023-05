Zákon o EHMK pomôže zjednodušiť a zrýchliť implementáciu projektov

Poslanci Národnej rady SR v utorok schválili zákon o Európskom hlavnom meste kultúry.

TRENČÍN. Na sociálnej sieti o tom informoval primátor Trenčína Richard Rybníček.

"Je to moment, ktorý nám pomôže zjednodušiť, zrýchliť a stransparentniť implementáciu projektov. Boli to náročné, ale korektné niekoľkomesačné rokovania. Urobíme všetko, čo je v našich silách, aby sme Trenčín, Trenčiansky samosprávny kraj aj celé Slovensko dôstojne a so cťou reprezentovali. Tešíme sa na spoluprácu s Ministerstvom kultúry SR a s predstaviteľmi kultúrnej obce," uviedol Rybníček.

Zákon definuje, kto môže projekt vykonávať, upravuje právne vzťahy vykonávateľa s priamymi realizátormi projektu a systém financovania. Jeho cieľom je nastavenie financovania projektu transparentne, funkčne, zmysluplne a tak, aby sa projekt stihol zrealizovať do roku 2026.

Nový zákon podľa neho nie je určený iba pre Trenčín, ale aj pre ďalšie slovenské mestá, ktoré sa v budúcnosti stanú európskymi hlavnými mestami kultúry. V zákone sú uvedené kontrolné mechanizmy zo strany štátu, mesta i Trenčianskeho samosprávneho kraja.

"Projekt EHMK je dlhodobá zmena mesta a regiónu, ktorá sa bežne deje desaťročia, v prípade Trenčína ju robíme za štyri roky. Európske hlavné mestá kultúry zrýchľujú pokrok, to je ich zmyslom. Lenže, aby sa to stihlo, potrebujeme právny systém, ktorý to umožní," zdôraznila riaditeľka projektu EHMK Trenčín 2026 Lucia Dubačová.