Trenčianka robila dablérku hviezde Stranger Things. Štyri mesiace pracovala i s Joaquinom Phoenixom

Miroslava Kytková Tomšíková je kaskadérkou vo svetových filmoch.

Trenčianka Miroslava Kytková Tomšíková sa od detstva venovala koňom, táto vášeň ju napokon priviedla k práci kaskadérky. Účinkovala v mnohých svetoznámych filmoch ako Uncharted, Narnia: Princ Kaspian, Terminátor: Temný osud ale i v seriáloch Django a Upírska akadémia.

Pri nebezpečných scénach ako dablérka zaskakovala za hviezdy ako Millie Bobby Brown, Eva Green, Noomi Rapace, alebo Matilda Lutz, priamo spolupracovala i s hercami takého formátu, akým je napríklad Joaquin Phoenix.

V rozhovore porozprávala o svojom najvážnejšom zranení z filmovania, priblížila najnáročnejšiu scénu ktorú točila a opísala, ako vyzerá práca so známymi hercami.

Zároveň vysvetlila, prečo ju napriek dlhým prípravám nezobrali ako dablérku hlavnej predstaviteľky v hranej verzii Mulan a prezradila i to, či sa dajú mnohé filmové pády zvládnuť i bez bolesti.

Ako sa človek stane filmovým kaskadérom?

Od jedenástich rokov som sa venovala koňom. V 16tich som už brigádovala pri koňoch a dostala som sa do jednej skupiny, ktorá robila rytierske turnaje. Začali sme cestovať po Francúzsku a robievať vystúpenia.

Staršia generácia z tejto skupiny chodila hrávať do filmov. Raz, keď sa vrátili z natáčania Kráľovstva nebeského, tak som im vravela, že to je úžasné, tiež by som chcela ísť takto robiť kaskadérku do filmu. Vtedy ma hrozne vysmiali, že „čo ty chudučké dievča, akého kaskadéra chceš robiť?“.

Vraveli mi, že to nie je len tak, že musím začať makať, aby som sa tam dostala. Tak som v 19tich začala makať, aby to nebolo len o tom, že viem robiť s koňmi. Žena od prírody nemá takú svalovú hmotu ako muži, tak som ju musela nabrať spolu s kondičkou.

Potom som už začala točiť nejaké pády. Máme vtedy síce chrániče, ale vždy je dobré, keď ťa aj ten sval nejako ochráni. Pracovala som na tom, aby som na to bola fyzicky pripravená.

Ako šesťročná som robila gymnastiku, takže v tomto čase som sa k tomu opäť vrátila, aby som vedela spraviť salto a rôzne podobné skoky. Následne sa to už nabaľovalo.

V rozhovore sa taktiež dočítate ako sa stala kaskadérkou v známych filmoch

ktorým známym herečkám robila dablérku

či sú časté filmové pády bolestivé

aké najvážnejšie zranenie si doposiaľ privodila

ktorú filmovú scénu v ktorej účinkovala považuje za najkomplikovanejšiu

či sa kaskadéri dokážu uživiť i v slovenskom filmovom priemysle

s ktorým obľúbeným hercom spolupracovala

prečo napriek ukončenej prípravy nakoniec vo filme Mulan nehrala

či dokáže ešte sledovať filmy ako bežný divák

ako jej profesiu vníma rodina

v ktorých filmoch ju budú môcť diváci vidieť najbližšie

Spomínali ste, že ste začínali s pádmi, ktoré vo filmoch vidíme vo veľkom množstve. Dá sa spadnúť tak, aby to nebolelo, alebo to bolí vždy?

Záleží to od toho, na aký terén padáme. Keď je to v lese, tak človeku pomôže zem, ktorá pád utlmí. Horšie je to niekde v meste.

Jednu scénu vo Vampire academy sme točili na mačacích hlavách. V tej scéne som bežala v roli školáčky, napadli nás upíri a jeden z nich na mňa skočil.