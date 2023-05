Nikdy som si nepripravil, čo chcem mužstvu povedať. Vždy to šlo od srdca, hovorí päťdesiatnik Hodál

Roman Hodál oslávil päťdesiate narodeniny.

V mládežníckych kategóriách hájil farby TTS Trenčín. Hral druhú, tretiu i piatu ligu. Na záver kariéry sa vrátil do Trenčína. Medzi troma žrďami si vychutnával Corgoň ligu v drese AS Trenčín. Ako tréner brankárov Roman Hodál pomohol AS k zisku dvoch double v rokoch 2015 a 2016. Od roku 2017 je manažérom OK Častkovce a Futbalovej školy Royaldom. V minulej sezóne prebral po Vladovi Stančíkovi post hlavného trénera treťoligových Častkoviec.

Malých chlapcov lákalo góly skôr strieľať ako im zabraňovať. Ťahalo vás to od začiatku do brány?

Keď som bol medzi kamarátmi najmenší, poslali ma do brány už od šiestich rokov. Aj ma to ťahalo hrať, no keď prišiel doplnkový výber do športových tried, tréner sa spýtal, kto chce ísť do brány. Tak som sa prihlásil. Asi mi to bolo súdené.

Chodil som na druhú základnú školu do futbalovej triedy, kde naše kroky formoval Radúz Dorňák, ktorý bol nielen výborný tréner, ale aj skvelý človek, veľmi mi pomohol v začiatkoch, jemu ďakujem za strašne veľa.

Prakticky celú mladosť som prežil v TTS Trenčín. Po odchode z dorastu som obliekal dres piatoligových Dežeríc. Na tri mesiace som potom nehral, pretože som sa zúčastnil brigády v Nemecku. Keď som sa vrátil na vojenčinu, znova som navliekol dres TTS.

Neskôr ste pôsobili v mužstvách, ktoré hrali o špicu tabuľky. Ako si na tie roky spomínate?

Piešťany boli na rozmedzí tretej a druhej ligy. Podobne na tom bola aj Dubnica nad Váhom – medzi druhou a prvou ligou. Obdobie v Senici bolo rozmanité na výsledky, zranenia, ale stretol som veľa skvelých ľudí – Hílek, Velický či Dojčan. V Lednických Rovniach som bol poloprofesionálom. Boli to všetko pekné časy. Z každého pôsobenia som si odniesol veľa pekných spomienok a spoznal skvelých ľudí.

