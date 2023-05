VII. LIGA: Horná Súča zvládla dôležitý zápas, debakel Tr. Turnej, Ďuriš rozhodol o víťazstve Nemšovej

Prehľad výsledkov, komentárov, hráčov zápasu VII. ligy.

Zamarovce – FK Turani 3:0 (2:0)

Zamarovce po posledných katastrofických koncovkách zápasov konečne ukázali, že vedia hrať futbal a že vedia dotiahnuť zápas aj k potrebným trom bodom. Domáci mali prvú veľkú príležitosť, keď sa Michalík prepracoval do výbornej streleckej pozície, no zakončil slabo a Oravec bez problémov zakročil. Následne prišli strely z diaľky od B. Drienku, no išli nad bránu. V 18. min prišiel najkrajší moment zápasu, keď centrovaná lopta sa dostala k B. Drienkovi a ten parádnymi nožničkami otvoril skóre. Zamarovce sa naďalej tlačili do koncovky najmä Minárikom, no toho najskôr dvakrát hosťujúca obrana zablokovala, no do tretice sa presadil a strelou k tyči nedal šancu Oravcovi. Hostia zahrozili v prvom polčase strelou Petroviča, ale Stánok ju vytlačil na roh. Po následnej sérií rohových kopov to v pokutovom území domácich horelo, no Zamarovce to prežili.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Napísali sme

Napísali sme REGIONÁLNY FUTBAL: Prvé jarné body Lubiny kop., debakel Turnej v derby, stankovské áčko nadeľovalo, Zamarovce sa nadychujú Čítajte