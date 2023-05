Vegánsku kozmetiku testuje Barbora najskôr na vlastnej pokožke

Krása a kvalita pleti fascinovala Novomešťanku Barboru Zelkovú od detstva v spojení s prírodou a jej darmi.

Vždy snívala o prepojení ľudskej krásy so silou prírody a jej liečivými a skrášľujúcimi účinkami. Túžba spojená so starostlivosťou o pleť napokon vyvrcholila vydaním sa na neľahkú cestu.

Trvalo jej desať nekonečných mesiacov, kým sa jej podarilo zaregistrovať novú kozmetickú značku Barbora Lori. Tá je založená na láske k prírode a výlučne vegánskych princípoch. Odmieta akékoľvek testovanie kozmetiky na zvieratách, ktoré je stále bežné vo viacerých mimoeurópskych krajinách.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Nezlomili ju ani zložité momenty v ceste za vysnívaným cieľom. Svoj prvý „boj“ vyhrala pred dvoma mesiacmi uznaním prvých produktov. A my sme spolu s ňou nazreli do alchýmie mladej ženy, ktorá sama tvorí kozmetické produkty určené ľuďom s citlivou pokožkou.

Napísali sme

Napísali sme Rockeri z garáží oslavujú dobu bez mobilov a internetu. So songom Staré dobré časy žnú úspech Čítajte

Ako sa vo vašich myšlienkach zrodila idea založiť si a zaregistrovať vlastnú kozmetickú značku?

Už v detstve bola nedeľa pre mňa „beauty day“. Pripravovala som si rôzne kúpele, skúšala rôzne oleje a bylinky. Neskôr som si sama začala miešať rôzne masky na tvár či vlasy. Zaoberala som sa ľudskou krásou a čoraz viac som sa do tej problematiky začala vžívať a študovať ju. Ešte pred pubertou som sa vydala „prírodnou“ cestou a bylinky ma sprevádzali na každom kroku. Začala som ich využívať na krásu i liečbu. Až som sa dostala k štúdiu prírodných kozmetických ingrediencií a zisťovala som, či môžem kozmetiku tvoriť aj sama vo vlastných priestoroch.

Asi ste zašli do príjemného rizika vymyslieť prvý vlastný krém.

Bol to krém vytvorený iba na základe olejových zložiek. Kombinovala som oleje a maslá a bola naň neskutočne pyšná, že sa mi vôbec niečo také podarilo. Čoraz viac som doma skúšala a špekulovala so zložitejšími ingredienciami. Nebolo to ľahké. Každá zložka má iné pH, inú konzistenciu. Už pred rokmi prišiel pokus za pokusom a vznikali nové krémy a ďalšie kozmetické produkty pre vlastnú potrebu. Veľmi veľa ich skončilo v koši. Vtedy som ešte ani netušila, že sa neskôr pokúsim o zaregistrovanie vlastnej kozmetickej značky.

Vyrábať niečo nové pre ľudskú pokožku vyžaduje odvahu. Kto sa podujal prvý testovať krémy na vlastnej koži?