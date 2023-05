Šatan o výstavbe akadémie: "Verím, že Trenčín bude dobrý príklad"

Výstavba hokejovej haly, ktorá je súčasťou pilotného projektu Hokejovej akadémie pri Strednej športovej škole v Trenčíne, napreduje.

TRENČÍN. Výstavba hokejovej haly, ktorá je súčasťou pilotného projektu Hokejovej akadémie pri Strednej športovej škole v Trenčíne, napreduje. Pokrok na mieste stavby boli v sobotu skontrolovať aj predstavitelia Výkonného výboru Slovenského zväzu ľadového hokeja (VV SZĽH) na čele s prezidentom SZĽH Miroslavom Šatanom.

"Tento rok vyjdú z tejto hokejovej akadémie prví štvrtáci, bude ich deväť. Som rád, že sa nám darí stavať. Priznám sa, že v úvode sme mali trochu iné zámery, že to bude menšia ´plechová´ tréningová hala. Môžete však vidieť, že je to jedna veľká hracia plocha plus ďalšia viac ako tretina hracej plochy. Na nej budú môcť trénovať brankári, hrať sa tam presilovky i oslabenia. Celá stavba nie je iba o plochách, ale aj o celom zázemí, bude tu viac ako 380 miest na sedenie a osem kabín," uviedol na tlačovom brífingu predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslav Baška.

Stavbu by mali dokončiť koncom tohto roka. Náklady na jej výstavbu sa odhadujú na 16 miliónov eur. Celý objekt bude bezbariérový. "Chcem vysloviť kompliment pánovi predsedovi Baškovi za jeho odvahu v tomto projekte. My sme tu boli s trénerom reprezentácie Craigom Ramsaym pozrieť pred štyrmi rokmi prvých študentov. Tešíme sa, že tento projekt ide ďalej aj napriek tomu, že boli nejaké prekážky. Projekt potrebuje dobrý príklad, preto veríme, že Trenčín ním bude a vzniknú akadémie aj v ostatných krajoch," povedal šéf slovenského hokeja Miroslav Šatan.