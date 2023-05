Vazektómia u mužov sa dá zvrátiť. Mnohí sa tak rozhodnú pri novej partnerke

Niektorí sa pre vazektómiu rozhodnú aj pred štúdiom na vysokej škole.

Z dobrovoľne neplodného muža opäť plodný. Môže sa to zdať ako fikcia, no už vyše polstoročia je to realita. Muži, ktorí sa rozhodli podstúpiť v živote vazektómiu (operačné prerušenie semenovodov pozn. red.) , môžu stav zvrátiť podstúpením zákroku pod názvom vazo-vazoanastomóza.

Metódu možno nazvať aj reverznou (spätnou, pozn. red.) vazektómiou, kedy mužovi opätovne spoja prerušené semenovody.

O tom, ako prebieha tento zákrok, či je obmedzený vekom, ale i to, z akých dôvodov ho muži zvyknú podstúpiť v rozhovore bližšie porozprával Matúš Chocholatý, zástupca primára na urologickom oddelení vo Fakultnej nemocnici v Trenčíne (FN TN).

Tento zákrok momentálne vykonávajú v rámci Slovenska len v Trenčíne.

Je zvrátenie vazektómie nová metóda?

Nie, je to stará metóda. Prvýkrát ju urobili približne v roku 1970. Na pôde FN TN som ju vykonal prvý raz v roku 2016. Doposiaľ som odoperoval 12 pacientov. Výkon sa nazýva sa vazo-vazoanastomóza, prípadne ju môžeme nazvať aj reverzná vazektómia.

V rozhovore sa okrem iného dočítate z akých dôvod sa niektorí muži rozhodnú ju podstúpiť,

koľko mužov tento zákrok absolvuje,

ako prebieha,

koľko trvá zotavenie,

ako dlho po operácii musí muž dodržiavať sexuálnu abstinenciu,

v akých prípadoch nie je možné ju vykonať,

či si ho musí pacient platiť sám, alebo ho hradí zdravotná poisťovňa.

Znamená to znovuobnovenie spojenia semenovodov po vazektómii. Vazektómia je operačný výkon, pri ktorom dochádza k prerušeniu semenovodov z toho dôvodu, že si muž želá, aby nemohol mať deti. Je to mužská forma antikoncepcie.

Niektorí si to potom rozmyslia a touto metódou im môžeme opäť spojiť semenovody k sebe, aby mohli mať deti prirodzenou cestou. Tento zákrok je plne hradený zdravotnou poisťovňou.

Ako prebieha reverzná vazektómia?