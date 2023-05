Protidrogový vlak po štyroch rokoch opäť zastaví v Trenčianskom kraji

Do Trenčianskeho samosprávneho kraja sa po štyroch rokoch vráti protidrogový vlak. Určený je najmä pre deti základných a študentov stredných škôl.

TRENČÍN. K dispozícii bude počas prvého májového týždňa v Považskej Bystrici, Novom Meste nad Váhom a v Trenčíne. Informovala o tom Barbora Jánošková z komunikačného oddelenia Úradu TSK.

"Protidrogový vlak sa do Trenčianskeho kraja vracia po štyroch rokoch, opäť ponúkne možnosť pre študentov základných a stredných škôl navštíviť jeho vagóny s interaktívnou protidrogovou prevenciou pre mládež vo veku od 12 do 17 rokov. Ide o unikátny program zážitkového vzdelávania pre školskú mládež, ktorý je založený na zmyslovom zážitku a interaktivite," uviedla Jánošková.

Protidrogový vlak so šiestimi vagónmi ukrýva štyri kinosály a osem interaktívnych miestností, vďaka ktorým sú návštevníci vtiahnutí do skutočného príbehu o drogovej závislosti. Počas troch dní v kraji ho navštívia žiaci základných a študenti stredných škôl, pre verejnosť bude program k dispozícii v podvečerných hodinách. Bezplatný vstup do vlakovej súpravy pre mládež a verejnosť je možný vďaka finančnej podpore Trenčianskeho kraja a samospráv.

Protidrogový vlak Revolution Train zastaví v stredu (3. 5.) v Považskej Bystrici, vo štvrtok (4. 5.) v Trenčíne a v piatok (5. 5.) v Novom Meste nad Váhom.