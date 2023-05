Spomienkové slávnosti na M. R. Štefánika sa uskutočnia 3. mája

Spomienkové slávnosti sa uskutočnia v Košariskách, na Bradle, v Brezovej pod Bradlom a v Priepasnom.

BREZOVÁ POD BRADLOM. Spomienkové slávnosti na Milana Rastislava Štefánika pri príležitosti 104. výročia jeho tragického úmrtia sa uskutočnia v Košariskách, na Bradle, v Brezovej pod Bradlom a v Priepasnom 3. mája. TASR o tom informoval Matúš Valihora z mesta Brezová pod Bradlom.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Písali sme

Písali sme Výstava mučiacich nástrojov na Čachtickom hrade vydesí malých aj veľkých Čítajte

Program spomienky sa začne o 15.00 h pri Štefánikovom pamätníku v Priepasnom. "Pokračovať bude v rodisku velikána našich dejín v obci Košariská. Tu je vo vzdelávacom centre Albertína o 16.00 h naplánovaná prednáška Ondreja Janšta o lietadle CA-3 Caproni, na ktorom Štefánik absolvoval svoj posledný let," uviedol pre TASR Valihora.

O 17.00 h sa začnú spomienkové služby Božie v evanjelickom chráme Božom. "Nasledovať bude pietny akt na nádvorí rodného domu M. R. Štefánika so začiatkom o 18.15 h a o 18.45 h vyrazí fakľový sprievod k mohyle na Bradle, kde bude program o 20.00 h pokračovať. Pozostávať bude z položenia kvetov, hymnických spevov, príhovorov hostí a samozrejme zapálenia vatier v rohoch mohyly," doplnil Valihora.

Program spomienky budú dopĺňať prezentácia s názvom Môj posledný let v infobode na Bradle. Tá bude návštevníkom k dispozícií od 10.00 do 21.00 h. V Múzeu D. S. Jurkoviča v Brezovej pod Bradlom bude vystavený segment plátna od 10.00 do 18.00 h.