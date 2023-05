Rockeri z garáží oslavujú dobu bez mobilov a internetu. So songom Staré dobré časy žnú úspech

Úspešnú a chytľavú „namotávku“ Staré dobré časy z dielne novomestských hudobníkov si pozreli tisíce priaznivcov.

Neďaleko od Trenčína je Nové Mesto nad Váhom, no v pesničkách sa nespomína. A tak sa to rockeri, z minulosti ošľahaní punkovými vetrami z dnes už dvoch kultových novomestských kapiel Patália a D. P. K., rozhodli napraviť. Nostalgická spomienka Staré dobré časy im vyšla nad očakávanie. Ich úsmevný a ľahko ironický pohľad na desaťročia prežité v Novom Meste nad Váhom premostený s dnešnou dobou, prešpikovali textom a množstvom fotografií prezentovaných vo videoklipe, ktorý vyvolá nečakané prepojenia na minulosť, ale zároveň pichne do citlivých miest svojou neúprosnou pravdivosťou.

A tak sme sa dali do rozhovoru s autorom textu a hudby, gitaristom a spevákom D. P. K. Martinom Čechvalom (49) a jeho parťákom zo skupiny Patália Romanom Zámečníkom (34). Roman v skladbe rozozvučal svoje hlasivky a gitaru a podieľal sa na vzniku hudby. Štvorčlenná partia dlhoročných kamarátov bez lídrovských privilégií drží ruka v ruke aj s hosťami, ktorí pomohli k vzniku úspešnej skladby.

Napísali sme

Napísali sme Výstava mučiacich nástrojov na Čachtickom hrade vydesí malých aj veľkých Čítajte

Spievajú aj o zbúranom vojenskom kúpalisku

Za dva týždne od vypustenia Starých dobrých časov do internetového éteru si skladbu vypočulo vyše tridsaťtisíc priaznivcov dobrej nekomerčnej a nezávislej muziky. Skladbu o Novom Meste nad Váhom za pár dní videlo omnoho viac ľudí, ako v Novom Meste nad Váhom žije. Staršie generácie s údivom počúvajú, ako sa Martinovi Čechvalovi podarilo do takmer päťminútovej skladby vtesnať výstižnú kroniku posledných desaťročí. A mladí priaznivci sa dozvedajú v nadväzujúcich debatách s rodičmi a starými rodičmi, ako to v meste na Váhu fungovalo a občas aj nefungovalo. „Kúpat sme sa chodievali na Zelenú vodu, v kapse chleba paščekový, sirupovú vodu,“ spievajú v nostalgickom songu v tvrdom nárečí.

Napísali sme

Napísali sme Drezúrna jazdkyňa Lucia Krivosudská: Jedna z prvých myšlienok po ochrnutí bola, ako sa opäť posadím na koňa Čítajte

Jedným dychom pripomínajú zaniknuté vojenské kúpalisko, na mieste ktorého dnes stojí nový hypermarket. A okamžite pokračujú ďalšou vzdialenou novomestskou métou: „Pritom akvapark už asi tridsat rokov stavajú, vraj už mohol byt, no ešče pramen hladajú,“ kontrujú Roman a Jaro Zámečníkovci. A tak nostalgickí pohoďáci z Patálie a D. P. K. nadväzujú novomestskými túžbami až do konca skladby.