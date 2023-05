IX. LIGY: Lubina rozhodla v nadstavenom čase, Jablonka si schuti zastrieľala, v Chvojnici sa nehralo

Prehľad výsledkov IX. ligy Nové Mesto a Senica-Myjava.

IX. LIGA NM

St. Lehota – Hrašné 1:1 (1:1)

Zápas začal vyrovnaným futbalom bez výraznejších šancí. Domáci sa potom dostali do tutovky, keď Pikhteriev trafil iba brvno odkrytej brány. Hostia šli do vedenia po prepadnutej lopte v strede obrany. V prvom polčase sa Lehote podarilo vyrovnať, keď po krídelnej akcii po pravej strane Bambino zacentroval po zemi do šestnástky a Alin Gherasim upratal loptu k pravej tyči -1:1. Druhý polčas domáci bojovali o tri body, boli lepším tímom. Vypracovali si niekoľko nádejných šancí, avšak žiadna z nich neskončila gólom, a tak zápas skončil remízou.

