VIII. LIGY: Dubodiel mal na lopate Srnie, osem gólov v Lehote, susedské derby vyhral Hrádok, Zemani prehrali po vlastnom góle

Prehľad výsledkov, komentárov, hráčov zápasov VIII. ligy Sever a Juh.

VIII. SEVER

Dubodiel – Horné Srnie 3:3 (1:2)

Do zápasu lepšie vstúpili hostia, keď sa už v 11. minúte presadil strelou spoza šestnástky Kebísek. O osem minút už hostia viedli o dva góly, keď sa v 19. minúte presadil Škrátek. Domáci sa snažili ešte do polčasu niečo spraviť s výsledkom, čo sa im aj v 25. minúte podarilo zásluhou Repu. Do druhého polčasu lepšie nastúpilo domáce mužstvo, keď už po siedmich minútach hry vyrovnával na 2:2 Malec. Hra sa za vyrovnaného stavu prelievala z jednej strany na druhú.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Napísali sme

Napísali sme REGIONÁLNY FUTBAL: Vysoká výhra H. Súče, H. Srnie ratovalo bod v závere, smolný záver Zamaroviec, Lubina rozhodla v 93. minúte Čítajte