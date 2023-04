Počas rodinnej drámy v trenčianskom okrese bránili synovia matku pred agresívnym druhom

Útočník bol pod vplyvom alkoholu.

TRENČÍN. Počas rodinnej drámy bránili synovia matku pred agresívnym druhom. Rodinná dráma sa odohrala v obci v okrese Trenčín, kde sa v podvečerných hodinách muž na dvore rodinného domu pod vplyvom alkoholu najskôr pohádal, a potom vulgárne nadával svojej družke.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Na sociálnej sieti o tom informuje trenčianska krajská polícia. Slovná hádka prerástla do fyzického útoku, keď muž údajne ženu chytil za rameno a sotil ju do brány. Následne ju mal opakovane udrieť do tváre a hlavy a hroziť jej slovami, že ju zabije.

Písali sme

Písali sme undefined Čítajte

Žene na pomoc pribehli jej synovia, ktorých mal muž udrieť päsťou. Obaja následne vybehli von z dvora. Po tom, ako si poškodená chcela vziať osobné veci z domu, ju páchateľ chytil, pričom jej synovia opäť pribehli na pomoc. Muž mal povedať, že ich zabije a spraví im zo života peklo. Poškodeným sa však podarilo z dvora ujsť na ulicu, kde podľa polície videli, ako páchateľ za nimi uteká s nožom v ruke.

Polícia po príchode na miesto udalosti agresívneho muža obmedzila na osobnej slobode. Bola s ním vykonaná dychová skúška, ktorá skončila s výsledkom 1,04 promile alkoholu. Po vytriezvení v policajnej cele dostal možnosť vysvetliť svoje konanie, odmietol však vypovedať.



"Poverený príslušník Obvodného oddelenia PZ v Trenčíne vzniesol obvinenie 40-ročnému mužovi pre prečin Nebezpečné vyhrážanie. Zároveň na obvineného podal podnet na vzatie do väzby a spisový materiál odovzdal prokurátorovi. O tom, či bude obvinený stíhaný väzobne, rozhodne v najbližších hodinách súd v Trenčíne," dodala na záver polícia.