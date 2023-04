Slovenka strihala kinohit Super Mario Bros aj Mimoňov. V strižni sedela aj s hviezdym hercom

Romana Reeve Čičová odišla po maturite do Francúzska.

Filmová adaptácia kultovej videohry Super Mario Bros. momentálne valcuje kiná po celom svete. Podľa viacerých predpovedí to bude zároveň prvý film v roku 2023, ktorý v tržbách prekoná hranicu jednej miliardy dolárov.

Na tomto filme pracovala ako druhý strihač i Romana Reeve Čičová, ktorá zo Slovenska odišla krátko po maturite.

Filmárka, ktorá vyrastala v obci Čataj, sa do rodnej krajiny už nevrátila i napriek tomu, že ju prijali na štúdium strihovej skladby na Vysokej škole múzických umení (VŠMU) v Bratislave.

Tento odbor nakoniec študovala v Paríži, neskôr pracovala v strižniach BBC a spolupracovala i s filmovým štúdiom Illumination v Paríži.

Práve v tomto štúdiu pracovala na mnohých známych animovaných filmoch ako Ja, zloduch 3, oboch dieloch Mimoňov alebo Tajnom živote maznáčikov.

Bola tiež aktívna v oddelení strihu vo filme Liga spravodlivosti a seriáli Patrick Melrose.

V rozhovore priblížila, s akými známymi osobnosťami sa stretla, ako vníma to, že jej prácu vidia milióny ľudí na celom svete, ale i to, čo by podľa nej mohlo pomôcť slovenskej kinematografii expandovať.

Ako začala vaša spolupráca s Illumination?

Môj pracovný vzťah s Illumination začal pred ôsmimi rokmi, keď ma najali ako druhého asistenta strihu na Ja, zloduch 3. To bola moja prvá skúsenosť s animáciou. Super Mario Bros. bol prvý film, na ktorom som pracovala ako strihač.

Čo je úlohou asistentov v strižni?

Rola asistentov v strižni je viac technická než kreatívna. Sú zodpovední za organizáciu projektu a materiálov, ako aj za komunikáciu medzi strižňou a ostatnými oddeleniami.

V čom spočívala vaša práca na filme Super Mario Bros. ?