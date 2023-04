Marius Pedersen organizoval vo viacerých slovenských mestách náučné podujatia ku Dňu Zeme

Zvýšiť environmentálnu gramotnosť, vzbudiť záujem o ochranu životného prostredia a upriamiť pozornosť na dôležitosť udržateľného rozvoja, je dlhodobým cieľom spoločnosti.

Pri príležitosti 53. ročníka Dňa Zeme, pripravili viaceré regionálne prevádzky Marius Pedersen spolu s mestami zábavno-náučné podujatia a environmentálne aktivity pre deti.

Vzdelávanie je najlepšia investícia

Motto Dňa Zeme znie každý rok rovnako: „Investujte do našej planéty“. Najlepšou investíciou je vzdelanie a budúcnosťou našej planéty sú deti. Preto sa aktuálny ročník Dňa Zeme niesol v duchu interaktívnych a náučných hier pre najmenších. „Environmentálne vzdelávanie podporuje tvorivosť a kreativitu, čo môže byť pre deti prínosné v akomkoľvek odbore v budúcnosti. Zároveň u nich pomocou interaktívnych náučných hier pomáhame vzbudiť záujem o životné prostredie a rozvíjať ich spoločenskú zodpovednosť voči prírode,“ hovorí Oliver Šujan, generálny riaditeľ Marius Pedersen.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Netradičným vstupným v Piešťanoch bol prázdny obal

Vstupenkou na podujatie, ktoré zorganizovalo ku Dňu Zeme jedno z najznámejších kúpeľných miest spolu s partnermi bol tetrapakový obal. No nebolo to také jednoduché. Prázdny tetrapak museli deti pri vstupe stlačiť a vhodiť do správnej nádoby na triedený zber. Aj takýmto hravým spôsobom chce Marius Pedersen a mesto Piešťany viesť najmenších k povedomiu o triedení odpadov.

V piatok 14. apríla sa v priestoroch Elektrárne Piešťany vzdelávalo pomocou interaktívnych a náučných hier viac ako dvesto detí z piešťanských základných škôl. Pre deti bol pripravený bohatý program. Malí školáci si mohli sami zasadiť svoju rastlinku, naučiť sa kompostovať či zoznámiť sa s funkciami zametacieho vozidla. Nechýbali ani tvorivé dielničky. Školáci si mohli z prázdnych tetrapakových obalov vyrobiť papier a naučili sa ako správne triediť.

Nechýbali ani súťaže v envirodisciplínach, ktoré pre návštevníkov pripravili zamestnanci spoločnosti Marius Pedersen. Po vyriešení rébusov o recyklovaní čakala každého súťažiaceho odmena, takže motivácia bola naozaj veľká. Okrem pestrej zábavy sa deti dozvedeli aj množstvo zaujímavých a dôležitých faktov o živote včiel. Práve spoločnosti Marius Pedersen sa totiž nedávno podarilo stočiť kvalitný med na skládke pri Kostolnom, čo dokazuje, že aj skládka odpadu sa dá zmysluplne využiť.

Deň Zeme s NATUR-PACKom v meste Zvolen

V meste Zvolen sme 20. apríla v spolupráci s mestom a NATUR-PACKom pripravili vynovený zážitkový program - Zberný dvor. Deti sme netradičnou formou vzdelávali o správnom triedení odpadov. Podujatie zaujalo stovky detí. Veľkou atrakciou, a to nielen pre chlapcov, bola možnosť sadnúť si do smetiarskeho auta. Nejednému školákovi sa tak splnil detský sen.

„Teší nás, že môžeme podporovať podujatia tohto druhu. Nám všetkým v Marius Pedersen záleží na ochrane životného prostredia. Mám radosť, že tieto aktivity bavia deti aj dospelých. Odpady a správne nakladanie s nimi sú téma, ktorá si rozhodne vyžaduje väčšiu pozornosť“, dopĺňa riaditeľ zvolenskej prevádzky Marius Pedersen Jozef Pivka.

Mladí športovci z AS Trenčín a zamestnanci Marius Pedersen čistili okolie Váhu

V piatok 21. apríla vyrazili zamestnanci spoločnosti Marius Pedersen a mládežníci z futbalového klubu AS Trenčín čistiť okolie rieky Váh. Pre všetkých boli pripravené ochranné rukavice, vrecia na vyzbieraný odpad a nechýbal ani náučný kvíz o triedení.

„Pri príležitosti Dňa Zeme sme sa rozhodli podporiť aj miestne iniciatívy, akými je čistenie verejných priestorov. Ochota, s akou sa deti a mládež z AS Trenčín pustili do čistenia okolia Váhu, je obdivuhodná a príkladná. Dobrovoľné aktivity akou je aj tá dnešná, demonštrujú silu zmeny, ktorú musí urobiť každý z nás pre krajšie životné prostredie,“ dopĺňa na záver Lucia Šedivá, marketingová manažérka Marius Pedersen.

Odpadu sa v Trenčíne vyzbieralo viac než dosť a okolie slovenskej najdlhšej rieky je tak teraz ešte čistejším a krajším miestom na trávenie voľného času.

V Pezinku sme vyzbierali 480 kilogramov odpadu

Zamestnanci Mestského úradu spolu s primátorom JUDr. Romanom Mácsom v spolupráci s kolegami z pezinskej prevádzky Marius Pedersen v piatok 21. apríla pomáhali pri upratovaní verejných priestorov. Spoločne vyčistili lokalitu Rozálka, kde vyzbierali takmer pol tony odpadu. Prevažne sa jednalo o plastové obaly, deky, handry, šaty, plastové poháre, plastové fľaše, kartóny či drevo.