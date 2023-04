Futbalová Liga zamestnancov v Trenčíne opäť nesklamala

MY Liga zamestnancov sa už stáva tradíciou, v Trenčíne napísala svoju štvrtú kapitolu.

Účastníci sa zhodovali na stúpajúcej kvalite futbalového turnaja, ktorý sa okrem napínavých zápolení hlavných aktérov vyznačoval aj priateľskou a rodinnou atmosférou v hľadisku.

„Máme tu manžela, hrá za MSM,“ hovorila pani Mahutová. „Futbal má ako koníček, chodieva si zahrať vo voľnom čase. A či bude stačiť kondícia? Dúfam, že áno, už má svoje roky,“ smiala sa.

Do súťaže sa prihlásilo rekordných dvanásť tímov, ktoré hrali v dvoch skupinách. „Mám tu priateľa a kolegov z práce,“ hovorila Eva Behancová z Keramingu. „Zatiaľ hrajú výborne, do zápasov idú so srdcom a bojujú,“ pochvaľovala si.

Na dodržiavanie pravidiel dohliadal ako arbiter Peter Schwandtner. „Už som tú tretíkrát. Hra je zatiaľ pokojná, nie sú nejaké unfair zákroky,“ hodnotil.

Rozhodovanie nie je vždy med lízať. „Rozhodca si musí stáť za tým, čo zapíska. Nesmie urobiť zo seba hlupáka a zmeniť svoj výrok. Keď si stojí za svojim, tak je to dobré.“

Aj arbitri sú len ľudia a nemusia si vždy byť stopercentne istí. „Tak ako robia chyby hráči, tak sa to môže stať aj rozhodcom,“ pripustil.

Bezchybný chod organizácie mala pod palcom krajská marketingová manažérka Dana Valachová. „Snažíme sa každým rokom zlepšovať, učíme sa aj my. Ale myslím, že z posledných ročníkov odchádzali hráči spokojní, aj keď prehrali, čo je pre nás tou najlepšou vizitkou. Svedčí o tom aj to, že sa sem tímy vracajú a je ich čoraz viac,“ pochvaľovala si.

Za zorganizovaním kvalitného futbalového turnaja stojí veľa úsilia. „Nebudem to ani rátať na čas, je v tom veľa technických vecí, administratívy. Ale keď chceme, aby úroveň zostala zachovaná, tak tomu musíme obetovať čas aj energiu.“